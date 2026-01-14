Elektronik sigara kullanımındaki korkunç tablo! Uzmanı uyardı: "5 yaşındaki çocuğun elinde gördüm"

ÇOK ÇOCUK HASTAMIZ VAR

"Bizim de çok fazla çocuk hastamız var. Elektronik sigara kullandıklarını söylüyorlar" diyen Doç. Dr. Kılınç, şöyle dedi: "E-sigara içen çocuklar kliniklere solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı gibi şikayetlerle başvuruyor." Doç. Dr. Kılınç, Sağlık Bakanlığı'nın bu konularla ilgili önemli çalışmalar yürüttüğünü de söyledi.