En sık görülen kanser türü açıklandı! Risk sandığınızdan daha yakın

Kanser denildiğinde çoğu kişi bunun “başkalarının başına gelen” bir hastalık olduğunu düşünerek riskin kendisinden uzak olduğuna inanıyor. Oysa uzmanların paylaştığı veriler, tablonun sanılandan çok daha çarpıcı olduğunu ortaya koyuyor. Erken teşhisin mümkün olduğu bu hastalıkta, geç kalmak ise tedaviyi zorlaşıyor.

04.02.2026 09:43

Kanser, günümüzde hala en çok korkulan hastalıkların başında gelse de gelişen tıp teknolojisi ve erken tanı yöntemleri, hastalığın kaderini değiştiriyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir ve Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman akciğer, jinekolojik ve meme kanserlerinde erken teşhisin önemine dair veriler paylaştı.

Akciğer kanserinin doğru zamanda yakalandığında başarıyla tedavi edilebildiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, "Teşhis ettiğimiz her hastalığı maalesef tedavi edemiyoruz. Ancak akciğer kanserini edebiliyoruz. Bu bizim için büyük bir şanstır. Günümüzde en önemli teşhis yöntemi radyolojik incelemelerdir. Hasta bize herhangi bir şikâyetle gelmese bile; ailesinde akciğer kanseri varsa, sigara kullanıyorsa ya da geçirilmiş bir kanser hastalığı bulunuyorsa mutlaka yılda bir, en geç iki yılda bir tarama amacıyla bilgisayarlı tomografi çektirmelidir" dedi.