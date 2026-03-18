Ergenler için büyük risk! Yapay zeka diyetleri sınıfta kaldı

Bir üniversitenin beslenme ve diyetetik bölümü tarafından yapılan araştırma, yapay zeka tarafından oluşturulan diyet planlarının özellikle ergenlerde gelişimi olumsuz yönde etkileyebilecek riskler barındırdığını ortaya koydu. Araştırma uluslararası bir dergide de yayımlandı

Özel bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül Demirbaş Bilen ve Dr. Öğr. Üyesi Gülen Ecem Kalkan tarafından "Artificial Intelligence Diet Plans Underestimate Nutrient Intake Compared to Dietitians in Adolescents" başlıklı bir araştırma yapıldı. Çalışma uluslararası bilimsel dergi 'Frontiers in Nutrition'da da yayımlandı. Araştırma, yapay zeka diyetlerininin zararlarını ortaya koydu. Özellikle de ergenlik döneminin büyüme ve gelişim açısından kritik bir dönem olması nedeniyle bu tür dengesiz beslenme modellerinin uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği kaydedildi.

BİLİMSEL DİYETLERLE KARŞILAŞTIRILDI

Çalışmada yaygın olarak kullanılan yapay zeka sohbet sistemleri tarafından oluşturulan diyet planları ile diyetisyenler tarafından bilimsel kılavuzlara uygun şekilde hazırlanan diyet planları karşılaştırıldı.