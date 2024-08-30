Erzurumluların doğal buzdolabı! Yaz kış demeden hep sıfır derece: "Dağın altındaki..."

Erzurum'un Tortum ilçesinde bulunan Soğukluk Mağarası, yaz-kış sıcaklığın hep sıfır derece olarak ölçüldüğü nadir doğal alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu özelliği sayesinde mağara, yaz aylarında doğal bir soğuk hava deposu olarak kullanılıyor.

İHA Giriş Tarihi: 30.08.2024 12:36 PAYLAŞ ABONE OL

Bölgede hava sıcaklıkları 30 derece ve üzerine çıkmasına rağmen mağara içerisindeki hava insanı üşütecek kadar soğuk kalıyor.



Pehlivanlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, evlerinde buzdolabı olmasına rağmen başta su olmak üzere sebze ve meyve gibi günlük tükettikleri gıdaları Soğukluk Mağarası'nda muhafaza ediyor.