Evde pizza yapmanın sırrı ortaya çıktı! Hamuru buzluğa atın, istediğiniz zaman çıkarın

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, evde kolaylıkla yapabileceğiniz pizza tariflerine yer veriyorum. Hamurunu isterseniz buzlukta saklayıp, kullanacağınız zaman çıkarabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.

PIRASALI PİZZA

MALZEMELER

Pizza hamuru

1 mini boy konserve domates

Fesleğen

Zeytinyağı

Mozarella peyniri

Pırasa

Şeker

YAPILIŞI: Pırasaları ince ince doğrayıp karamelize ediyoruz. Sos için; tüm malzemeyi sos tavasına aktarıp iyice pişiriyoruz. Açtığımız pizza hamurunun üzerine sosu sürüyoruz. Fırına atıp biraz pişiriyoruz. Hamur pişince pizzayı çıkarıp pırasa ve mozarella peyniri ile iki dakika daha pişiriyoruz.