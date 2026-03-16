  • Facebook
  • X
  • X
  • Instagram
  • TikTok
Evinde beslediği leylek baharla birlikte yeniden kanat çırptı

Evinde beslediği leylek baharla birlikte yeniden kanat çırptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan bir vatandaş, karlar arasında donmak üzere bulduğu leyleğe sahip çıktı. Bitkin haldeki kuşu evine götüren vatandaş, yaklaşık 2,5 ay boyunca sıcak ortamda bakımını yapıp besledi. Sağlığına kavuşan leylek ise havaların ısınmasıyla birlikte yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.03.2026 10:54
ABONE OL
Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Akalan köyünde göç etmeyen leyleklerden biri, ocak ayında ağır kış şartlarına dayanamayarak yuvasından düşüp karların arasında kaldı.

Köylülerden İlhan Akış, evinin önünde hareketsiz halde duran leyleği fark etti. Bitkin haldeki leyleği evine götüren Akış, kanatları donduğu için uçamayan kuşu, evinin alt katındaki barınakta sıcak ortama alarak su ve yiyecek verdi. İlhan Akış, yaklaşık 2,5 aydır beslediği leyleği, uçacak duruma gelmesinin ardından tekrar doğaya bıraktı.

'HER GÜN BALIKLA BESLEDİM'

Evinin bacasında leylek yuvası bulunduğunu belirten ilhan Akış, "Evimin çatısında bir leylek soğuktan donarak ölmüştü. Bu da ölmek üzereyken karların arasında bulduğum leylekti. Evimin alt katındaki barınakta sıcak ortamda her gün balık vererek besledim. Yaklaşık 2,5 aydır beslediğim leylek, iyileştikten sonra tekrar doğaya bıraktım" dedi.