Fransız mutfağının efsanesi: Tarte Tatin (ters elmalı turta) tarifi

MALZEMELER (6–8 KİŞİLİK)

Elmalı taban için:

6–7 adet orta boy elma (Granny Smith veya Golden tercih edilir)

100 g tereyağı

150 g toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

Hamur için:

1 adet hazır milföy hamuru

(Orijinal tarifte kısa hamur kullanılır ama Fransız mutfaklarında milföy de yaygındır)

YAPILIŞI

Elmaları soyun, çekirdeklerini çıkarın ve ortadan ikiye bölün. Kararmamaları için üzerine limon suyu gezdirin.

Fırına girebilen bir tavada veya yuvarlak kek kalıbında tereyağı ve şekeri orta ateşte eritin. Karışım açık karamel rengi alana kadar karıştırmadan pişirin.

Elmaları, bombeli kısımları alta gelecek şekilde karamelli karışımın üzerine sıkıca dizin. Kısık ateşte 10 dakika kadar elmalar yumuşayana kadar pişirin.

Ocaktan alın. Milföy hamurunu elmaların üzerine kapatın ve kenarlarını içe doğru bastırın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25–30 dakika, üzeri altın rengi olana kadar pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz 5 dakika bekleyin ve servis tabağına ters çevirerek alın.

Ilık ya da oda sıcaklığında servis edin. Dilerseniz yanında vanilyalı dondurma ile sunabilirsiniz. Afiyet olsun!

Püf Nokta:

Tarte Tatin'in sırrı karamelin yanmaması ve elmaların çok yumuşamadan formunu korumasıdır.