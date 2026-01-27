Geçmeyen burun tıkanıklığına dikkat! 10 günden uzun sürüyorsa hemen doktora gidin!

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Erkan Aktan, kış aylarında artış gösteren sinüzit hakkında önemli bilgiler verdi. Op. Dr. Aktan, "Sinüzit, yüz kemikleri içerisinde bulunan ve sinüs adı verilen hava dolu boşlukların iç yüzeyini döşeyen mukozanın iltihaplanmasıdır. Sinüsler normalde burun boşluğuna açılarak, havalanır ve salgılarını burun içine boşaltır. Ancak bu açıklıkların tıkanması durumunda sinüs içinde salgı birikir ve enfeksiyon gelişebilir" dedi.
KIŞIN VAKALAR ARTIYOR
Sinüzitin toplumda oldukça sık görüldüğünü ve özellikle kış aylarında artış gösterdiğini söyleyen Op. Dr. Aktan, "Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülmektedir. Soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlar burun mukozasında ödem ve salgı artışına neden olur. Bu durum sinüs ağızlarının tıkanmasına yol açarak, sinüslerin havalanmasını bozar. Ayrıca kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi, havanın kuru olması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması da sinüzit gelişimini kolaylaştırır" diye uyardı.
GEÇMEYEN BURUN TIKANIKLIĞI
Sinüzit belirtilerinin hastalığın süresine ve şiddetine göre değişiklik gösterebildiğini ifade eden Op. Dr. Aktan, bunları şöyle sıraladı: "En sık olarak yüz, alın, göz çevresi ve dişlerde ağrı ya da dolgunluk hissi görülürken, buna burun tıkanıklığı eşlik eder. Koyu kıvamlı, sarı-yeşil renkli burun akıntısı ve genizden gelen akıntı sık rastlanan şikâyetler arasındadır. Baş ağrısı, koku alma duyusunda azalma, halsizlik ve yorgunluk da sinüzitin yaygın belirtilerindendir. Özellikle geceleri artan öksürük görülebilir. Akut sinüzitte ateş daha sık ortaya çıkarken, kronik sinüzitte ateş genellikle görülmez."