Geçmeyen burun tıkanıklığına dikkat! 10 günden uzun sürüyorsa hemen doktora gidin!

Kışın, soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlar burun mukozasında ödem ve salgı artışına neden oluyor. Sizin de geçmeyen burun tıkanıklığı, koku alamama ve baş ağrınız varsa nedeni sinüzit olabilir

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 27.01.2026 09:54

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Erkan Aktan, kış aylarında artış gösteren sinüzit hakkında önemli bilgiler verdi. Op. Dr. Aktan, "Sinüzit, yüz kemikleri içerisinde bulunan ve sinüs adı verilen hava dolu boşlukların iç yüzeyini döşeyen mukozanın iltihaplanmasıdır. Sinüsler normalde burun boşluğuna açılarak, havalanır ve salgılarını burun içine boşaltır. Ancak bu açıklıkların tıkanması durumunda sinüs içinde salgı birikir ve enfeksiyon gelişebilir" dedi.





KIŞIN VAKALAR ARTIYOR

Sinüzitin toplumda oldukça sık görüldüğünü ve özellikle kış aylarında artış gösterdiğini söyleyen Op. Dr. Aktan, "Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülmektedir. Soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlar burun mukozasında ödem ve salgı artışına neden olur. Bu durum sinüs ağızlarının tıkanmasına yol açarak, sinüslerin havalanmasını bozar. Ayrıca kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi, havanın kuru olması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması da sinüzit gelişimini kolaylaştırır" diye uyardı.