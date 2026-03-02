Gladyatörler kentinde zaman yolculuğu! Unutulan meslekler yeniden canlanıyor

"Gladyatörler kenti" ve dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olarak bilinen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları yılın 12 ayı kesintisiz sürüyor.

Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de büyük önem taşıyan antik kentte, her yıl yeni eserler gün yüzüne çıkarılırken tarihi yapılar da aslına uygun restore ediliyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik dönemden bugüne ulaşan yapıların bir bütün olarak korunduğunu söyledi.