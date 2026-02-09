Glütensiz modasına kapılanlar dikkat! Sağlıklı sanılan büyük hata

Glütenin; buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda doğal olarak bulunan bir protein grubu olduğunu belirten Diyetisyen Yüksel Esra Yetim, glütensiz beslenmenin kimler için ve nasıl uygulanması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

HANGİ GIDALARDA GLÜTEN VAR

Glüten hassasiyetinin; çölyak ve buğday alerjisi olmamasına rağmen glütenli besinler tüketildiğinde karın ağrısı, şişkinlik, ishal, baş ağrısı, yorgunluk gibi belirtilerin ortaya çıkmasıyla tanımlandığını vurgulayan Diyetisyen Yüksel Esra Yetim, "Tanı koymak için önce çölyak ve alerji testlerinin negatif olması gerekir. Tanı, çoğu zaman tıbbi gözetim altında yapılan eliminasyon ve yeniden yükleme süreciyle değerlendirilir" diye konuştu.

Glütenin; hamura elastikiyet kazandırdığını ve ekmeğin kabarmasını sağladığını dile getiren Diyetisyen Yetim, "Buğday unu, bulgur, irmik, makarna, ekmek, kek, bisküvi gibi birçok temel gıda glüten içerir. Ayrıca bazı soslar, işlenmiş et ürünleri ve hazır gıdalarda da 'gizli glüten' bulunabilir" ifadelerini kullandı.