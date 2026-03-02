Görünmez tehlike ofis tozu! Meğer doğrudan akciğerleri etkiliyormuş...

Gününün en az 8-10 saatini kapalı ofislerde geçiren milyonlarca çalışan için tehlike çanları çalıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aygül Güzel; halı liflerinden yazıcı tonerlerine, temizlenmeyen klimalardan yetersiz havalandırmaya kadar pek çok etkenin solunum sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

Günün büyük kısmını kapalı alanlarda geçiren çalışanlar, gözle görülmeyen sağlık riskleri ile karşı karşıya kalıyor. Havalandırması yetersiz, halı kaplı ve klimaları düzenli temizlenmeyen ofisler; solunum yolu hastalıklarının tetikleyicisi olabiliyor. Prof. Dr. Aygül Güzel, özellikle kronik akciğer hastalarının ofis ortamındaki tozlara karşı daha hassas olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

ALERJİ VE ASTIM HASTALARI DAHA FAZLA ETKİLENİYOR Ofis tozlarının özellikle hassas bünyelerde ciddi şikâyetlere yol açabildiğini ifade eden Prof. Güzel, "Toz maruziyeti alerjik bireylerde gözlerde yanma, kaşıntı, burun akıntısı, boğazda tahriş gibi yakınmalara neden olabilir. Astım hastalarında ise nefes darlığı, hırıltı, öksürük ve göğüste baskı hissi gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Hatta astım alevlenmelerinin önemli nedenlerinden biri ofis ortamındaki tozlardır. Ayrıca KOAH gibi kronik akciğer hastalığı bulunan kişilerde de belirtiler artabilir. Tozlar akciğerde inflamasyona yol açarak hastalığın şiddetini artırabilir, iyileşme sürecini geciktirebilir" ifadelerini kullandı.