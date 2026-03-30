Gün boyu sık tuvalete gidiyorsanız dikkat! Nedeni sandığınızdan çok farklı

roloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, günlük sıvı tüketimi ve kafein alışkanlıklarının mesane sağlığını doğrudan etkileyebildiğini, bu alışkanlıkların aşırı aktif mesane şikayetlerini artırabileceğini belirtti.

Gün içinde sık tuvalete gitme ihtiyacı, ani idrar hissi ve zaman zaman idrar kaçırma gibi şikayetler, birçok kişi tarafından geçici bir durum olarak değerlendirilse de yaşam kalitesini etkileyen bir sağlık sorunu olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ersöz, aşırı aktif mesane olarak adlandırılan bu durumun, çoğu zaman günlük alışkanlıklardan kaynaklanabildiğini, her zaman bir hastalıkla ilişkili olmayabileceğini belirtti.

Söz konusu sağlık probleminin sık idrara çıkma, ani sıkışma hissi ve bazı durumlarda idrar kaçırma ile kendini gösterdiğine işaret eden Ersöz, şunları kaydetti:

"Bu durum günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Ancak her sık idrara çıkma hastalık değildir. Klinik pratikte gördüğümüz hastaların önemli bir kısmında temel neden yaşam tarzıdır. Toplumda 'ne kadar çok su içilirse o kadar sağlıklıdır' şeklinde bir algı var. Ancak bu doğru değil. Gün içinde ihtiyacın üzerinde sıvı tüketmek mesaneyi sürekli dolu tutar ve sık tuvalete gitme alışkanlığı oluşturur."

Ersöz, çay ve kahve gibi kafein içeren içeceklerin de mesaneyi uyararak ani idrar hissine yol açabileceğini vurgulayarak, özellikle gün içinde bu içeceklerin sık tüketilmesinin şikayetleri artırabileceğini aktardı.

Çay ve kahve tüketiminin azaltılmasının, mümkünse akşam saatlerinde tamamen bırakılmasının faydalı olacağını belirten Ersöz, "Genellikle kilo başına 30 mililitre sıvı tüketimini öneriyoruz. Örneğin 70 kilo bir birey için günlük yaklaşık 2 litre su yeterlidir. Bunun üzerine çıkmak çoğu zaman gereksizdir." ifadelerini kullandı.

Ersöz, yaşam tarzı düzenlemelerine rağmen şikayetlerin devam etmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini, buna ilaveten bir üroloji uzmanı tarafından değerlendirme yapılmasının ve gerekirse medikal tedavi planlanmasının önem taşıdığını kaydetti.