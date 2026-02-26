Güneydoğu’nun saklı lezzet hazinesi! Bu akşam iftarda Kilis var

İdilika’nın Mutfağı’nda bugün iftar soframızın rotası, zengin mutfak kültürüyle dikkat çeken Güneydoğu’nun saklı lezzet hazinesi Kilis. Günlük sofralardan özel davetlere uzanan bu köklü mutfak geleneğinde, aynı adı taşıyan yemekler bile komşu şehirlerden farklı bir yorumla hazırlanıyor.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Kilis'teyiz. Kilis mutfağı, kendine has yemekleriyle zengin bir yapıya sahiptir. Yemeklerin temelini et ve bulgur oluşturur, sebze ağırlıklı yemekler de mevsimine uygun olarak yapılır. Kilis mutfağı, Türk ve Halep mutfağı özelliklerini yansıtır. Ön planda yağlı, baharatlı yemekler olduğu gibi zeytinyağlı yemekler de vazgeçilmez türlerindendir. Yörede yetiştirilen yüksek kaliteli zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, her Kilisli'nin mutfağında bulunan vazgeçilmez bir besin malzemesidir. Kilis mutfağı kendine has yemekleriyle zengin bir yapıya sahiptir. Yemekler, "günlük pişen yemekler" ve "özel günlerde yapılan yemekler" olmak üzere ikiye ayrılır. Yemeklerin temelini et ve bulgur oluşturur. Bunun yanında sebze ağırlıklı yemeklerde mevsimine uygun olarak yapılmaktadır. Şunu unutmamak lazım: Kilis, Ortadoğu mutfağının bel kemiği sayılan Osmanlı- Arap yemeklerinin yapıldığı coğrafi bölgenin önemli parçasıdır.

Türkiye'nin hemen her şehrinde olduğu gibi Kilis ilinin de kendine has yöresel lezzetleri bulunmaktadır. Sebze yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılarına kadar Kilis, kendini diğer şehirlerden ayırmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Kilis ili, bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Kilis mutfağı, Kilis'in konumu gibi ara bir noktadadır. Suriye tatları ile Antep lezzetleri arasında gider gelir. Ama Kilisliye sorarsanız Kilis yemekleri Halep mutfağına da, Antep mutfağına da benzemez, çok özeldir ve güzeldir. Gerçekten de Kilis mutfağı, Halep ve Antep esintileri taşısa da, kendine has, farklı bir mutfaktır. Komşu kentlerdeki ile aynı adı taşıyan bir yemek bile Kilis'te biraz farklıdır.