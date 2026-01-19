Gurmelerin yeni gözdesi: Adıyaman sofralarından hiç bilmediğiniz enfes tatlar

BASALLA
MALZEMELER
KÖFTESİ İÇİN:
4 su bardağı köftelik bulgur
100 gr. yağsız kıyma
1 su bardağı irmik
5 çorba kaşığı un
1 yemek kaşığından az salça
1 adet yumurta
Nar ekşisi
SUYU İÇİN:
300 gr. haşlanmış kuşbaşı doğranmış kuzu eti
2 su bardağı haşlanmış nohut
1 büyük boy soğan
1 yemek kaşığı salça
Sumak ekşisi
Nane
Tuz
YAPILIŞI:
İrmik ve bulgur, soğuk su ile kısır gibi ıslatılır. 5 dakika ıslanmasını bekledikten sonra kıyma ve salçası konulur, iyice yoğrulur. Yoğrulduktan sonra unu eklenir. Köfteyi yoğurduktan sonra nohut büyüklüğünde parçalar koparılıp yuvarlanır. (Köftenin tamamını yuvarladıktan sonra kurumasın diye üzeri kapatılıp bekletilir) Suyunu yapmak için; bir tencerenin içine soğan doğranır ve yağda kavurulur, salçası da eklenir. Ardından et ve nohut haşlanır. Et, suyu ile birlikte eklenir. Bu şekildeki suyu 30 dakika kadar kısık ateşte özleşene kadar kaynatılır. Nohutunu ekleyip 10 dakika daha kaynattıktan sonra köfteleri konulur, tuz ve ekşisi eklenir. 3 dakika köfteler kaynatılır ardından altı kapatılır. Üzerine kuru nane serpilir.