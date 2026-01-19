Gurmelerin yeni gözdesi: Adıyaman sofralarından hiç bilmediğiniz enfes tatlar

4 su bardağı köftelik bulgur100 gr. yağsız kıyma1 su bardağı irmik5 çorba kaşığı un1 yemek kaşığından az salça1 adet yumurtaNar ekşisi300 gr. haşlanmış kuşbaşı doğranmış kuzu eti2 su bardağı haşlanmış nohut1 büyük boy soğan1 yemek kaşığı salçaSumak ekşisiNaneTuzİrmik ve bulgur, soğuk su ile kısır gibi ıslatılır. 5 dakika ıslanmasını bekledikten sonra kıyma ve salçası konulur, iyice yoğrulur. Yoğrulduktan sonra unu eklenir. Köfteyi yoğurduktan sonra nohut büyüklüğünde parçalar koparılıp yuvarlanır. (Köftenin tamamını yuvarladıktan sonra kurumasın diye üzeri kapatılıp bekletilir) Suyunu yapmak için; bir tencerenin içine soğan doğranır ve yağda kavurulur, salçası da eklenir. Ardından et ve nohut haşlanır. Et, suyu ile birlikte eklenir. Bu şekildeki suyu 30 dakika kadar kısık ateşte özleşene kadar kaynatılır. Nohutunu ekleyip 10 dakika daha kaynattıktan sonra köfteleri konulur, tuz ve ekşisi eklenir. 3 dakika köfteler kaynatılır ardından altı kapatılır. Üzerine kuru nane serpilir.