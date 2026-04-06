Hapşırıklar başladıysa sebebi bu olabilir! Alerji mevsimi uzadı

Avrupa İklim ve Sağlık Gözlemevi’ne göre polen alerjisi uyku düzenini bozabiliyor, ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor, yaşam kalitesini düşürüyor. Polenin zararlarından korunmak için evi sabah ve akşam saatlerinde havalandırmak, güneş gözlüğü takmak, eve döndükten sonra duş almak yararlı olabilir

Giriş Tarihi: 06.04.2026 09:36

Havalar güzelleşiyor; günler uzuyor, sıcaklıklar artıyor ama baharın beraberinde getirdiği bir sorun var: Alerjiler. Her yıl milyonlarca insanda kış soğuklarının neden olduğu hapşırmaların yerini polen kaynaklı hapşırmalar alıyor. İlkbahar geldiğinde ağaçlar her yıl olduğu gibi polen saçmaya başlıyor; önce fındık ve kızılağaç, ardından ilkbahar boyunca huş, dişbudak ve meşe geliyor; yazınsa çayır ve ot türleri devralıyor. Polen alerjisi, havadaki polen tanecikleri solunum yolları ve gözlerle temas ettiğinde tetikleniyor. Bağışıklık sistemi bunun üzerine tepki verip histamin salgılıyor; bu da iltihaplanmaya, kan damarlarının genişlemesine ve sonucunda burun akıntısına, gözlerde sulanma ve yanmaya yol açabiliyor.

ALERJİ MEVSİMİ UZADI

Polen mevsiminin ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü ve ne kadar şiddetli geçtiği her yıl değişiyor ve hava koşulları ile bitkilerin fizyolojik döngülerine bağlı oluyor. Avrupa nüfusunda polen alerjisinin görülme oranının yüzde 40 civarında olduğu tahmin ediliyor; bu da onu bölgedeki en yaygın alerjenlerden biri haline getiriyor. Kirlilik ve yaşam tarzındaki değişimler gibi etkenler nedeniyle şehirlerde görülme oranı daha da yüksek. Belçika kamu sağlığı enstitüsü Sciensano'nun mikoloji ve aerobiyoloji biriminde görevli bilim insanı Astha Tiwari "Son on yılın sonuçlarına baktığımızda polen mevsimlerinin uzadığını, biraz daha erken başladığını ve polen yoğunluğunun arttığını görüyoruz" diyor. Daha sıcak havanın ağaç ve bitkilerin daha erken çiçek açması için ideal koşulları yaratarak tozlaşma dönemini öne çekmesi nedeniyle bunun muhtemelen iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu da ekledi.