Her 6 çocuktan 5’inde görülüyor! Kulak ağrısını hafife almayın: O alışkanlık işitme kaybına yol açıyor...

SOĞUK ALGINLIĞI KULAK ENFEKSİYONUNU TETİKLİYOR

Orta kulak ve dış kulak enfeksiyonlarının nedenlerini Uzm. Dr. Ertural, şöyle sıraladı: "Orta kulak enfeksiyonu genellikle 7 yaşın altındaki çocuklarda sık rastlanan bir durum. Özellikle de soğuk algınlığı sonrasında etkili olur. Orta kulak ile burnun arka kısmını birbirine bağlayan östaki tüplerinin gelişmemiş olması nedeniyle orta kulakta sıvı birikir. Bu nedenle zararlı bakteriler bu alanda çoğalır. Dış kulak enfeksiyonlarının ise en önemli nedeni dış kulak kanalının enfekte olmasıdır. Sonuç olarak ağrı veya akıntı ortaya çıkar. Bu enfeksiyonlar büyük çocuklarda yaygın bir durumdur. Aşırı suya maruz kalma (yüzücü kulağı), tırnak ya da pamuk çubuklarıyla kulak kanalının tahriş edilmesinden kaynaklanabilir."