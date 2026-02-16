Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Her gün yiyoruz ama faydasını bilmiyoruz! En sağlıklı meyveler açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü; vitamin ve mineral açısından zengin olan meyvelerin, dengeli beslenmenin parçası olarak günde en az 400 gram tüketilmesi gerektiğini öneriyor. Uzmanlara göre meyve tüketiminde çeşitlilik ve ölçülü olmak önemli. Aşırı fruktoz ve lif tüketimi, şişkinlik ve ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabiliyor

Giriş Tarihi: 16.02.2026 10:51

Canlı renkleri, tatlı aroması ve ferahlatıcı sulu yapısıyla meyveler, doğanın şekeri olarak biliniyor. Üstelik sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlığa da faydalılar. Dünya Sağlık Örgütü; vitamin ve mineral açısından zengin olan meyve ve sebzelerin, dengeli beslenmenin parçası olarak günde en az 400 gram (yaklaşık beş porsiyon) tüketilmesi gerektiğini öneriyor. Euronews'ün haberine göre; araştırmalar, bu miktarın düzenli tüketilmesinin kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yakalanma riskini azalttığını ortaya koyuyor.





EN SAĞLIKLISI TAZE TÜKETMEK

Meyveleri taze tüketmek en sağlıklı yöntem olarak görülse de dondurulmuş, kurutulmuş ya da meyve suyu formunda tüketimin de faydalı olabileceği belirtiliyor. Ancak her meyve aynı besin değerine sahip değil. Bazı meyveler daha yüksek lif veya vitamin içeriğiyle belirli beslenme hedefleri açısından daha avantajlı olabiliyor. Uzmanlara göre meyve tüketiminde çeşitlilik ve ölçülü olmak önemli. Aşırı fruktoz ve lif tüketimi şişkinlik ve ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabiliyor.