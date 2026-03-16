İftar için farklı tarif arayanlara! Aydın mutfağından lezzet şöleni



PAŞA BÖREĞİ

MALZEMELER

■ 500 gr. un ■ 3 büyük organik yumurta ■ Yeterince su ■ Tuz

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

■ 250 gr. kıyma ■ Yarım demet maydanoz ■ 1 iri boy kuru soğan ■ 1 tatlı kaşığı karabiber ■ 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ■ Tuz

ÜZERİ İÇİN:

■ 500 gr. süzme yoğurt ■ 3-4 diş sarımsak ■ 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

KIZARTMAK İÇİN:

■ 1 su bardağı ayçiçek yağı

HAŞLAMAK İÇİN:

■ 2–3 su bardağı su ■ Tuz

YAPILIŞI: Tüm hamur malzemelerini yumuşak bir hamur olana kadar yoğurup 15 dakika kadar üzerini kapatıp dinlendirelim. Hamur dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde bezeler alarak tavamızın büyüklüğüne göre açalım. Ve her birini arkalı önlü tavada kızartalım, bol yumurtalı olduğu için puf puf olacaktır. Ardından başka bir tavada kıymamızı kendi suyunu çekene kadar kavuralım ve ince kıyılmış soğanı da ilave ederek kavurmaya devam edelim. Daha sonra ince kıyılmış maydanoz ve diğer baharatları da ekleyerek tavayı ocaktan alalım. Yufkaların sığacağı genişçe bir tavada suyu ve tuzu kaynatalım, kaynayan suya kızarmış olan yufkayı koyalım ve suda 1 dakika boyunca haşlayıp servis tabağına alalım. Üzerine hazırlamış olduğumuz kıymalı harçtan yayalım, bu işlemi tüm yufkalar ve harç bitene kadar üst üste koyarak yapalım. En üstüne hazırladığımız yoğurdu dökelim ve üzerine kırmızı biberli tereyağlı sos yapıp dökelim. Son olarak dilimleyerek servis edelim.