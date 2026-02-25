İftar için farklı tarif arayanlara: Manisa mutfağından tam bir lezzet şöleni

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Manisa'da şahane bir iftar sofrasına konuk oluyoruz. Ege Bölgesi'nin ikinci büyük ili olan Manisa, verimli topraklar üzerinde kurulmuştur. Roma İmparatorluğu döneminde tam ismiyle "Magnesia ad Sipylum" olarak anılmıştır. Tarım yaygındır. Sanayileşme hızı bakımından Türkiye'nin üçüncü kenti unvanına sahiptir. Bakalım bizleri bu enfes Manisa sofrasında hangi lezzetler bekliyor?

MALZEMELER ■ 2 su bardağı un ■ Yarım su bardağı su ■ Bir çay kaşığı tuz ■ 2 su bardağı kadar et veya tavuk suyu ■ 250 gram dana kıyma ■ Yarım demet maydanoz ■ 1 adet kuru soğan ■ Yarım demet maydanoz ■ 1 çay kaşığı karabiber ■ 1 tatlı kaşığı tuz ■ 1 çay kaşığı kimyon ■ Yeteri kadar zeytinyağı ■ Kızartmak için sıvı yağ



KULAK ÇORBASI

MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

■ 1 su bardağı un ■ 1 adet yumurta ■ Aldığı kadar su ■ Yeteri kadar tuz

KÖFTE İÇİN:

■ 100 gram yağsız kıyma ■ 2 çorba kaşığı irmik ■ Yarım rendelenmiş soğan ■ 1 çay kaşığı karabiber ■ Bir tutam tuz

KIZARTMAK İÇİN:

■Sıvı yağ ■ Terbiye için: 1 adet yumurta ■ 1 çorba kaşığı un ■ 1 su bardağı yoğurt

ÜZERİ İÇİN:

■Pul biber ■ 1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞ: Hamur için un, yumurta ve tuzu karıştırın. Azar azar su ekleyip, kulak memesinden biraz daha sert kıvamda bir hamur hazırlayın. Yarım saat buzdolabında dinlendirip, mantı hamuru inceliğinde açın. Daha sonra küçük kareler halinde kesin. Birbirlerine yapışmaması için unlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe kuruyana kadar kızartın. Köfte için kıyma, irmik, soğan, karabiber ve tuzu yoğurun. Nohut büyüklüğünde minik köfteler yapıp, az miktarda sıvı yağda kızartın. Tencereye 5 su bardağı su koyup kaynatın. Hamur ilave edip, 6-7 dakika pişirin. Terbiye için yumurta, un ve yoğurdu iyice çırpın. Çorbanın suyundan 3-4 çorba kaşığı alıp terbiyenin içine ilave edin. Karıştırıp yeniden tencereye ekleyin. Karıştırarak kaynatın. Tuzunu ayarlayıp ocaktan indirin. Servis tabaklarına alıp, üzerlerine köfte ekleyin. Üzeri için pul biberi tereyağında yakıp, çorbanın üzerine gezdirin.