İftar sofralarına Trakya esintisi: Kırklareli’nin meşhur tarifleri



SOĞAN PİDESİ

MALZEMELER

■ 1 su bardağı süt ■ 1 su bardağı su ■ 1 paket kuru maya ■ 1 çay bardağı sıvı yağ ■ 1.5 tatlı kaşığı tuz ■ Aldığı kadar un ■ 10 yemek kaşığı sıvı yağ (Yufkaların üzeri için)

İÇ HARCI İÇİN:

■ 6 soğan (Doğranmış) ■ 3 adet rendelenmiş domates ■ 1 yemek kaşığı domates salçası ■ 1/2 demet maydanoz (Kıyılmış) ■ 1.5 çay kaşığı tuz ■ 1 çay kaşığı karabiber ■ 2 yemek kaşığı sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN:

■ 2 yemek kaşığı yoğurt ■ 1 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: İç harcı için ısıtılmış tavada sıvı yağ ile soğanları yumuşayana kadar soteleyin. Salçayı ve ardından domates rendesini ekleyip orta ateşte pişirin. Tuz ve karabiberi de ilave edin. Ocaktan almadan önce maydanozu ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Hamuru için bir kapta tüm malzemeleri karıştırıp pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun ve 30 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru unlu tezgaha alın ve 5 eşit beze olacak şekilde bölün. Bezeleri tepsinizin büyüklüğüne göre açın. Açtığınız yufkaların üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ sürün. 3 adet yufkayı tepsinize yerleştirin. İç harcın tam altında olacak 4'üncü yufkanın çiğ kalmaması için ayrı bir tepside 170 derecede 7 dakika kadar fırınlayın. Fırınlanan yufkayı diğer 3 yufkanın üzerine koyduktan sonra iç harcı yufkanın her yerine yayın. Son yufkayı da harcın üzerine yerleştirdikten sonra bir kapta çırptığınız yoğurt, sıvı yağ ve yumurta karışımını yufkanın üzerine iyice yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 20 dakika dinlendirin ve servis yapın.