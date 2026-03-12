İftar sofralarında Tokat rüzgarı! Şeker pancarı tatlısından pehlisine enfes tatlar...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Anadolu'nun beşiği Tokat sofrasına konuk oluyoruz. Tokat mutfağı, Anadolu mutfak kültürünün önemli parçalarından biridir. Şehrin tarihsel geçmişini incelediğimizde sentez bir yemek kültüründen bahsetmek yanlış olmaz. Şehir, kurulduğu günden günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Doğal olarak da farklı kültürlerin izlerini taşıyor. Bakalım Tokat bizleri iftar sofrasında nasıl karşılıyor...
BAT
MALZEMELER
■ 2 su bardağı yeşil mercimek ■ 1 su bardağı köftelik bulgur ■ 1 kase iri dövülmüş ceviz içi ■ 1 adet kuru soğan ■ 1 adet domates ■ 2 adet sivri biber ■ Yarım bağ yeşil soğan ■ 1 bağ maydanoz ■ 1 bağ dereotu ■ Yarım bağ reyhan ■ 3 yemek kaşığı salça ■ Karabiber ■ Tarım Kredi Kırmızı biber ■ 1'er tatlı kaşığı kuru nane ve reyhan ■ Tuz ■ 1 adet limon ■ nar ekşisi ■ 300 gr. asma yaprağı
YAPILIŞI: Mercimekler yıkanır, üzerlerini geçecek kadar su konup haşlanmaya bırakılır. Hafif ateşte pişirilir ki mercimekler kabuklarından ayrılmasın. Mercimekler pişince ocağın altı kapatılır, bir su bardağı kısırlık bulgur eklenip karıştırılır. Tencerenin kapağı kapatılarak soğumaya bırakılır. Mercimekler bir tarafta soğurken; kuru soğan, domates, biber ve diğer bütün malzemeler ince ince kıyılıp karışıma eklenir. Üç yemek kaşığı salça suyla inceltilip karışıma eklenir. Tuz, nar ekşisi, limon ve kuru baharat da eklenip karıştırılır ve büyük servis kasesine alınır. En son üzerine ceviz içi serpilir.
ŞEKER PANCARI TATLISI
MALZEMELER
■ Şeker pancarı ■ Birlik Gurme vişne reçeli
YAPILIŞI: Folyo kağıdın içine şeker pancarını bütün olarak yerleştirin. Hava almayacak şekilde fırında pişirin. Pişen pancarı büyük bir tabağa alın ve pancar soğumadan soyun. Soğudukça soyulması zorlaşıyor. Soyduğunuz pancarı dilimleyerek, vişne reçeli ile servis edebilirsiniz.
PEHLİ
MALZEMELER
■ 1 adet kuzu kol ■1 çorba kaşığı tereyağı ■ 2 su bardağı su ■ 1.5 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI: Kol parçalara ayrılır. Tencereye tereyağı konur, eriyince parça etler atılır ve hızlı ateşte etin kabuk tutması sağlanır. Sonra üzerine sıcak su ve tuz eklenir. Kapaklı olarak, kısık ateşte et yumuşacık olana dek pişirilir.
TOYGA ÇORBASI
MALZEMELER
■ 1 çay bardağı haşlanmış nohut ■ 1 çay bardağı haşlanmış Aşurelik buğday ■ 1 büyük kase doğal yoğurt ■ 1 yemek kaşığı un ■ Et suyu
SOSU İÇİN:
■ 2 yemek kaşığı kuru nane ■ 2 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI: Haşlanmış nohut ve buğdayı 15 dakika kadar kaynatıyoruz. Ayrı bir yerde terbiyesini hazırlamak için yoğurt, un ve et suyunu karıştırıyoruz. Hazırladığımız terbiyeyi yavaş yavaş ılıtarak çorbaya ilave ediyoruz. Üzeri için tereyağını eritip altını kapatıyoruz ve kuru nane ilave edip karıştırıyoruz. Pişen çorbanın üzerine döküyoruz.