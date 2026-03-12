Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri İftar sofralarında Tokat rüzgarı! Şeker pancarı tatlısından pehlisine enfes tatlar...

Bugün iftar sofralarınıza Tokat'ın bu meşhur lezzetlerini davet etmek ister misiniz? Şeker pancarı tatlısından pehlisine kadar enfes tatlara sahip olan bu lezzetler ile, ramazanın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. İşte birbirinden lezzetleri Tokat mutfağının sırrı...

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 12.03.2026 08:53

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Anadolu'nun beşiği Tokat sofrasına konuk oluyoruz. Tokat mutfağı, Anadolu mutfak kültürünün önemli parçalarından biridir. Şehrin tarihsel geçmişini incelediğimizde sentez bir yemek kültüründen bahsetmek yanlış olmaz. Şehir, kurulduğu günden günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Doğal olarak da farklı kültürlerin izlerini taşıyor. Bakalım Tokat bizleri iftar sofrasında nasıl karşılıyor...



BAT MALZEMELER

■ 2 su bardağı yeşil mercimek ■ 1 su bardağı köftelik bulgur ■ 1 kase iri dövülmüş ceviz içi ■ 1 adet kuru soğan ■ 1 adet domates ■ 2 adet sivri biber ■ Yarım bağ yeşil soğan ■ 1 bağ maydanoz ■ 1 bağ dereotu ■ Yarım bağ reyhan ■ 3 yemek kaşığı salça ■ Karabiber ■ Tarım Kredi Kırmızı biber ■ 1'er tatlı kaşığı kuru nane ve reyhan ■ Tuz ■ 1 adet limon ■ nar ekşisi ■ 300 gr. asma yaprağı

YAPILIŞI: Mercimekler yıkanır, üzerlerini geçecek kadar su konup haşlanmaya bırakılır. Hafif ateşte pişirilir ki mercimekler kabuklarından ayrılmasın. Mercimekler pişince ocağın altı kapatılır, bir su bardağı kısırlık bulgur eklenip karıştırılır. Tencerenin kapağı kapatılarak soğumaya bırakılır. Mercimekler bir tarafta soğurken; kuru soğan, domates, biber ve diğer bütün malzemeler ince ince kıyılıp karışıma eklenir. Üç yemek kaşığı salça suyla inceltilip karışıma eklenir. Tuz, nar ekşisi, limon ve kuru baharat da eklenip karıştırılır ve büyük servis kasesine alınır. En son üzerine ceviz içi serpilir.