İftar sofralarının vazgeçilmezi! Edirne mutfağından gelen tatlar

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Anadolu'dan Avrupa kıtasına doğru ilerliyoruz. Şen insanları, nefis yemekleri ve kültürüyle farkını her daim gösteren Edirne mutfağına konuk oluyoruz. Edirne; genellikle Osmanlı saray mutfağının lezzetlerini yansıtan bir mutfak kültürüne sahip. Günümüze kadar gelen etli yemekler, hamur işleri ve tatlılar, özellikle iftar sofralarında hâlâ tercih ediliyor. Meyve ve sebze de Edirne mutfağında önemli bir yer tutuyor. Bu şehirde Türkiye çapında ünlü beyaz peynirler de imal ediliyor. Edirne peyniri; genellikle koyun sütünden yapılıyor. Mamzana, tarhana, ciğer sarması, akıtma, badem ezmesi, lokma, gaziler helvası ve deva-i misk; Edirne'ye özgü yemek ve tatlıların başında geliyor. Ayrıca borani, zerde, süte peynir eklenerek yapılan akçakatık ve hardaliye de yöreye özgü lezzetler arasında yer alıyor.





TAVA CİĞERİ

MALZEMELER

■ 500 gr. dana ciğeri (süt danası) ■ Sıvı yağ ■ Un ■ Tuz

YAPILIŞI: Ciğeri kasabınıza temizletip, parmak gibi şeritler halinde ve yaprak yaprak dilimletin. Üzerine parmak uçlarınızla bir fiske tuz gezdirin. Porsiyonluk miktarlarda ciğeri bolca un içerisinde unlayın. Fazla unları silkeleyip, tavada kızmış olan bolca yağa atın. Ara ara delikli kepçe ile yağda ters yüz edin veya ciğerlerin üzerine tavadaki kızgın yağdan attırın. Çok kurumasına müsade etmeden ciğerlerinizi kızgın yağ tavasında 3-4 dakika pişirin. Fazla yağlarını delikli kepçe ile süzdürüp, kağıt peçete serilmiş servis tabağına alın. Burada da fazla yağlarını emdirdiğiniz ciğerleri, güneşte kurutulup kızgın yağdan 1-2 dakika kavurduğunuz acı biber ile servise alın.



ISPANAK MÜCVERİ

MALZEMELER

■ 1 kg. Ispanak ■ 2 baş soğan ■ 3 yumurta ■ Sıvı yağ ■ 1 çorba kaşığı un ■ 1 kabartma tozu ■ Tuz ■ Karabiber

YAPILIŞI: Ispanaklar temizlenip yıkandıktan sonra 10 dakika sıcak suda bekletilip yumuşaması sağlanır, ince kıyılmış soğanlar ile 5-6 dakika sıvı yağ ilave edilerek kavrulur. Karışım soğuduktan sonra yumurta, un, tuz, karabiber ve kabartma tozu ilave edilerek yumuşak bir karışım elde edilir. Kaşıkla kızgın yağa dökülerek kızartılır.



ZİRVA

MALZEMELER

■ 1/2 kg. kuzu veya tavuk eti ■ 200 gram badem ■ 1 küçük salkım üzüm veya 7-8 adet kuru üzüm ■ 1 çorba kaşığı bal ■ 10-12 kuru kayısı ■ 7-8 adet kiraz veya kiraz kurusu ■ 3 adet incir ■ 5-6 siyah erik (Taze veya kuru olabilir.) ■ 3-4 adet karanfil ■ Haşhaş tohumu ■ Safran ■ 1 çorba kaşığı Buğday Nişastası

YAPILIŞI: Etleri yarım çay bardağı su ile, rengi değişinceye kadar orta ateşte pişirin. Daha sonra bir su bardağı sıcak su ve tuz ilave edin. Ayrı bir kapta nişastayı suyla eritin ve yavaş yavaş kısık ateşte kaynayan etin içine dökün. Topak olmaması için sürekli karıştırın. Bu aşamadan sonra meyveleri pişme süreleri dikkate alınarak tencereye ilave edin. Tercihen incir, badem, erik, üzüm, kiraz kurusu, kayısı ve son olarak da bir çorba kaşığı balı da ilave edin. Bir fiske safran, birkaç adet karanfil de koyup tencerenin kapağı kapatın ve birkaç dakika demlenmesi için bekleyin. Haşhaş tohumu ile süsleyerek servis yapın.



CEVİZLİ OTURTMA

MALZEMELER

■ 2 kg. un ■ 3 paket tereyağ ■ 2 kg. ceviz içi ■ 200 gr. yoğurt ■ 2 çorba kaşığı sıvı yağ, ■ 2 kg. şeker ■ 2 kg. buğday nişastası ■ Az tuz ■ Orta boy geniş kenarlı tepsi

YAPILIŞI: Yumurta, yoğurt, bir paket yumuşatılmış tereyağ, sıvı yağ, 2 çorba kaşığı şeker ve az tuz ile hamur yoğurulup dinlenmeye bırakılır. 15 dakika kadar dinlendikten sonra bezeler yapılıp kenara bırakılır. Oklava ile bezelerin altına ve üzerine nişasta konularak çok ince yufkalar açılmaya başlar. Açılan yufkaların üzerine havanda kırılmış cevizler döşenip yufka tekrar oklavaya sarılı,r bir tarafından sıkıştırılarak oklavadan çıkartılıp eşit aralıklar ile kesilip dik bir durumda altı yağlanmış tepsiye dizilir. Üzerine kızdırılmış tereyağ haşlanıp fırına verilip kızarması sağlanır. Diğer taraftan şeker miktarı kadar su ilave edilip şerbeti yapılıp sıcak olarak şerbetlenip bir saat bekledikten sonra servise hazırlanır.