İftara farklı bir lezzet arayanlara! Uşak mutfağından 5 nefis tarif

İftar sofralarına farklı bir lezzet katmak isteyenler için Uşak mutfağı birbirinden özel tarifler sunuyor. Ege ve Orta Anadolu mutfağının izlerini taşıyan bu zengin mutfak, hem sebzeli hem de et ağırlıklı yemekleriyle dikkat çekiyor. İşte iftar sofralarına farklılık katacak Uşak mutfağından 5 nefis tarif…

Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda iftarda Ege ve Orta Anadolu etkisinde kalmış, ne tam Ege kadar sebzeli yemekleri olan ne de bir Orta Anadolu kadar et ağırlıklı Uşak mutfağına konuk oluyoruz. Türk mutfağının tüm zenginliğini ve harmonisini bir arada sunan Uşak Mutfağı, gerçekten tanımaya ve anlatılmaya değer.



KEŞKEK MALZEMELER

■ 500 gr. Aşurelik buğday ■ 2 adet kuru soğan ■ Zeytinyağı ■ Tereyağı ■ 4 su bardağı et suyu SOS İÇIN:

■ 250 gr. kuşbaşı kuzu eti ■ 1 kaşık biber salçası ■ 2 adet domates ■ 2 adet kuru soğan ■ 2 adet biber ■ 1 tutam kekik

YAPILIŞI: Keşkeklerimizi akşamdan ıslatıyoruz. Çömleğimizi soğan, zeytinyağı ile birlikte ocağa koyup kavuruyoruz. Soğanlar pembeleşince bir kaba alıp çırpıyoruz. Ardından tekrar boşaltıp et suyu ve tereyağı ilave ediyoruz. Suyunu çekinceye kadar ocakta kaynatıyoruz. Suyunu çekince kapatıp demlenmeye bırakıyoruz. Sos için: Küçük bir çömleğe; soğan, biber, kuşbaşı et, domates ve biber salçasını koyup pişirmeye başlıyoruz. Etin suyunu bırakması ile altını kısıp pişirmeye devam ediyoruz. Etler yumuşayınca altını kapatıp keşkekle ediyoruz.