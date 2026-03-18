İftarda fark yaratmak isteyenlere: Muş’un en özel yemekleri!

MALZEMELER ■ 1 büyük baş lahana ■ 400 gr. Dana Kıyma ■ 400 gr. köftelik bulgur ■ 1 yemek kaşığı reyhan ■ 1 tatlı kaşığı pul biber ■ 1 yemek kaşığı tuz SALATA HARCI: ■ 1 kg. domates ■ 300 gr. yeşil biber ■ İki büyük baş soğan ■ 1 tatlı kaşığı reyhan ■ Pul biber, karabiber ■ 1 tatlı kaşığı domates salçası ■ Tuz ve lahana sapları YAPILIŞI: Lahanalar haşlanır. Bulgur, kıyma, tuzla güzelce yoğrulur. Yavaş yavaş su ilave edilerek kıvama gelinceye kadar yoğrulur. Serçe parmağı büyüklüğünde küçük küçük sarılır. Tencerenin 4 parmak genişliğinde dolacak kadar doldurulur. Salata malzemeleri çoban salatası şeklinde doğranıp, baharatları eklenir, sarmalara kat kat ilave edilir ve pişirilmeye bırakılır. Dolmalar piştikten sonra zevke göre tereyağı veya pul biberli yağ ve yoğurt eklenerek servis edilir.



FESELLİ BÖREĞİ



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

■ 1 paket yaş maya ■ 1 yemek kaşığı Ayçiçek Yağı ■ 1 tatlı kaşığı (silme) tuz ■ 1 şişe soda ■ 1-2 yemek kaşığı yoğurt ■ 1 su bardağından 1 parmak eksik ılık süt ■ Aldığı kadar un

İÇ HARÇ:

■ Kuru soğan, kıyma, tuz, baharat ya da peynir

ARASI İÇİN:

■ 2 su bardağı Ayçiçek Yağı ve 1 paket margarin

YAPILIŞI: Öncelikle hamuru hazırlayın, bütün hamur malzemelerini katıp kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin ve üstünü örtüp dinlenmeye bırakın. Daha sonra tavaya bir paket margarini alıp eritin, sonra soğutun. Soğuttuktan sonra donan margarinin suyunu süzün, tekrar ısıtın ve üzerine yaklaşık 2 su bardağı sıvı yağ dökün. Dinlenmiş hamuru bezelere ayırın, harç koyacağınız bir bezeyi açtıktan sonra hiç yer kalmayacak şekilde hazırladığınız yağdan dökerek iyice yayın. Ardından harcı ekleyip yuvarlayın ve içten dışa kıvrımlı olarak tepsiye dizin. Tepsileri yağlayın ve yerleştirin. Bir süre de bu şekilde dinlendirin, hemen fırına vermeyin, dinlenme sona erince üzerlerine yağ sürün ve elinizle baskı uygulayın. 180 derece fırına verin ve yaklaşık 30-40 dk. üzeri kızarana kadar pişirin.