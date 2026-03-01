İftarda Karadeniz fırtınası! Trabzon’dan nefis tarifler

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda iftarda Trabzon'a konuk oluyoruz. Bir Karadeniz Bölgesi ili olan Trabzon sofralarında; et yemeklerinin tam tersi olarak otlarla bezeli sofralar hâkimdir. Coğrafi konumundan dolayı fazla yağış almaktadır. Yağışın fazla olmasından dolayı mutfak kültürü de bu şekilde ilerlemiş ve otlarla bezeli bir kültür ortaya çıkmıştır. Her ot ve yapraktan yemek hazırlanabilmektedir. Trabzon, binlerce yıldır farklı kültürlerin getirdiği çeşitli lezzetlerden oluşan zengin bir mutfağa sahiptir. Hamsi ise bu mutfağın alamet-i farikasıdır. Türkiye'nin dört bir yanında mısır, lahana, taze fasulye ve fındıkla yapılan yüzlerce yemeğin yanı sıra Trabzon'da hamsiden yapılan 40 farklı yemek vardır. Trabzon mutfağı kenti ziyaret eden turistlerin de ilgisini çekmektedir. Trabzon'un en bilinen yöresel yemekleri arasında Sürmene pidesi, Akçaabat köftesi ve Hamsiköy sütlacı gibi coğrafi işaretli ürünleri, hamsi kızartması ve hamsili pilav, ısırgan çorbası, kaygana, kuymak, lahana çorbası ve lahana dolmasını sayabiliriz. Yine coğrafi işaretli ürünler olan Vakfıkebir ekmeği ve Tonya tereyağı turistlerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almaktadır.