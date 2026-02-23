İftarda Karadeniz şöleni! Gümüşhane sofrasının efsane lezzetleri ortaya çıktı

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Gümüşhane sofrasındayız. Türkiye'nin hemen her şehrinde olduğu gibi Gümüşhane'nin de kendine has yöresel lezzetleri bulunmaktadır. Sebze yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılarına kadar Gümüşhane, kendini diğer şehirlerden ayırmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Gümüşhane, bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Gümüşhane'de beslenme tarım ürünlerine, temel olarak da tahıla dayanmaktadır. Tarhana, bulgur, yarma, erişte, yazdan hazırlanan yiyeceklerdendir. Yörede yetişen elma, armut, erik ve dut kurutularak saklanır. Torul yöresinde "çil peyniri" diye bilinen küp peyniri yaygındır. Fındık ya da ceviz içinin şekere batırılmasıyla elde edilen "küme", süt kaymağına un katarak yapılan tuhala, yufkadan yapılan siran, dut şırasından yapılan pestil ve pekmez; ilin özgün yiyecekleri arasındadır. Bakalım sizin için seçtiğimiz Gümüşhane lezzetlerini beğenecek misiniz? Hayırlı iftarlar.