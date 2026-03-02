İftarda yapılan yanlış kalbi yoruyor! Uzmanlardan kritik uyarı

'DOĞRU BESLENME KALBE FAYDA SAĞLAYABİLİR' Sağlıklı bir şekilde tutulan orucun kalbe faydasının olabileceğine değinen Doç. Dr. Doğan, "Bilimsel çalışmalar, dengeli beslenildiğinde ve aşırıya kaçılmadığında orucun kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinde iyileşme sağlayabileceğini göstermektedir. Bu durum kalp-damar riskini azaltabilir. Ancak iftarda aşırı ve yağlı yemek tüketmek, tuzu artırmak veya yeterince su içmemek bu olası faydaları ortadan kaldırır. Yani fayda, doğru beslenme ve düzenli ilaç kullanımına bağlıdır" ifadelerini kullandı.

BESLENME DÜZENİ NASIL OLMALI? Kalp hastaları için Ramazan'da beslenmenin hafif, dengeli ve porsiyon kontrollü olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Doğan, "İftara çorba veya hafif bir başlangıç yapıp birkaç dakika ara vermek, ani tansiyon dalgalanmasını önlemeye yardımcı olur. Sebze yemekleri, salata, ızgara balık veya tavuk gibi hafif proteinler tercih edilmelidir. Tuz tüketimi azaltılmalı, işlenmiş ve paketli gıdalardan kaçınılmalıdır. Sahur mutlaka yapılmalı ve uzun süre tok tutan lifli besinler tercih edilmelidir"açıklamasında bulundu.