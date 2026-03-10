İftardan sahura kadar bunlara dikkat! Ramazan için sağlıklı beslenme rehberi

Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenmenin hem bedeni hem de zihni canlandırdığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Görmüş Çakır, şu beslenme tavsiyelerini verdi...

SAHUR KAHVALTI ÖĞÜNÜ GİBİ Ramazan ayında sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin temelinde doğru bir öğün düzeninin yer aldığını söyleyen Dyt. Çakır, "İftar ile sahur arasında yaklaşık 2-2,5 saatlik aralıklarla 3 öğün planlanmalı ve mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sahur, gün boyunca enerji seviyesini koruyan bir kahvaltı öğünü gibi değerlendirilmelidir" dedi.

TOK TUTAN BESİNLER

Dyt. Çakır, oruç sırasında tok kalmayı sağlayan yiyecekler arasında özellikle protein açısından zengin besinlerin öne çıktığını belirterek, tok tutan besinleri şöyle sıraladı: "Bunların başında yumurta, beyaz peynir ve et grubu gıdalar gelir. Bu besinler uzun süre sindirildiği için tokluk hissini artırarak daha rahat oruç tutulmasına yardımcı olur. Tok tutan bir diğer önemli besin grubu ise ceviz, fındık ve badem gibi yağlı tohumlardır. Kavrulmamış halleriyle tüketildiklerinde hem besin değerleri yüksek olur hem de uzun süre tok kalmayı desteklerler."