İmece kültürü yaşıyor! Yozgatlı kadınlar bayram için bir araya geldi

Yozgatlı kadınlar, bayram sofralarını en lezzetli şekilde donatmak için kollarını sıvadı. İmece usulü yöreye özgü gazete tatlısı, kadayıflı tatlı ve burma tatlısı yapan kadınların mesaisi görüntülendi.



Komşularıyla toplanarak tatlı yaptıklarını söyleyen Ayşe Kartal, "Kadayıf, gazete tatlısı, burma tatlısı yaptık. Tatlıyı yapmak bir gün sürüyor. Bir gün börek, bir gün tatlı yapıyoruz. Bayramda ikram etmek için yapıyoruz, bizim evlerimiz bayramda kalabalık olur. Bayramlarımız iyi olur çok güzel geçer. Dolma, tatlı yaparız hepsinden koyarız. Evde yapılan tatlı başka olur. Hazır da alınır ama evde yapılan daha iyi olur. 50 yıldır tatlı yaparım, annemden komşularımızdan büyüklerden öğrendim" dedi.