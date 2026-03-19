İmece kültürü yaşıyor! Yozgatlı kadınlar bayram için bir araya geldi

Ramazan Bayramı öncesi Yozgat’ta yıllardır süregelen imece geleneği bu yıl da yaşatılıyor. Bayram sofralarını en güzel şekilde hazırlamak isteyen kadınlar, komşularıyla bir araya gelerek günler süren tatlı mesaisine başladı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.03.2026 11:57
İMECE KÜLTÜRÜ YAŞIYOR! YOZGATLI KADINLAR BAYRAM İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Yozgatlı kadınlar, bayram sofralarını en lezzetli şekilde donatmak için kollarını sıvadı. İmece usulü yöreye özgü gazete tatlısı, kadayıflı tatlı ve burma tatlısı yapan kadınların mesaisi görüntülendi.


Komşularıyla toplanarak tatlı yaptıklarını söyleyen Ayşe Kartal, "Kadayıf, gazete tatlısı, burma tatlısı yaptık. Tatlıyı yapmak bir gün sürüyor. Bir gün börek, bir gün tatlı yapıyoruz. Bayramda ikram etmek için yapıyoruz, bizim evlerimiz bayramda kalabalık olur. Bayramlarımız iyi olur çok güzel geçer. Dolma, tatlı yaparız hepsinden koyarız. Evde yapılan tatlı başka olur. Hazır da alınır ama evde yapılan daha iyi olur. 50 yıldır tatlı yaparım, annemden komşularımızdan büyüklerden öğrendim" dedi.