İOS 18 YENİLİKLERİ 2024 | İOS 18 güncellemesi hangi telefonlara çıktı, nasıl yapılır ve özellikleri neler?

İPhone kullanıcılarının uzun bir süredir beklediği İOS 18 güncellemesi sonunda çıkışına gerçekleştirdi. Kullanıcılar, telefon modelleri uygunsa diledikleri zaman güncellemeyi yaparak yeni özelliklere erişim sağlayabiliyor. Bu noktada, 'İOS 18 hangi telefonlara çıktı ve güncelleme alacak telefonlar hangileri?' soruları Apple kullanıcıları tarafından merak ediliyor. İşte İOS 18 güncellemesi alan telefonlar 2024
İOS 18 GÜNCELLEMESİ ÇIKTI MI?
İOS 18 güncellemesi 16 Eylül Pazartesi tüm kullanıcılar için tam sürüm olarak yayınlandı.
İOS18 İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER
UYGULAMA SİMGELERİ İÇİN YENİ GÖRÜNÜM
Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.
YAZMA, ODAK VE İLETİŞİM
Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.
DENETİMLER GALERİSİ
Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.
KARŞINIZDA YENİ ÖNE ÇIKANLAR ÖZELLİĞİ
Safari, bir sayfadaki önemli bilgileri otomatik olarak algılıyor ve siz gezinmeye devam ederken bu bilgileri öne çıkarıyor. Öne Çıkanlar özelliği kişiler, müzik, filmler ve TV programları hakkında daha çok şey öğrenmeniz için hızlı bağlantılar ve yol tarifleri gibi yararlı bilgiler gösteriyor.
İOS 18 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER BELLİ OLDU!
iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde sıralandı;
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE 3. nesil
iPhone SE 2. Nesil