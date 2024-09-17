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İOS 18 YENİLİKLERİ 2024 | İOS 18 güncellemesi hangi telefonlara çıktı, nasıl yapılır ve özellikleri neler?

Apple 9 Eylül Pazartesi günü yaptığı ‘Işıltı Zamanı’ adlı lansmanda piyasaya sürülecek yeni modellerini ve çok beklenen İOS 18 güncellemesini duyurdu. Apple kullanıcılarının son yıllarda gördüğü en büyük güncellemelerden biri olan İOS 18 içerisinde birbirinden yeni ve farklı özelliği barındırıyor. İOS 18 güncellemesi alacak telefonlar ise kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, İOS 18 hangi telefonlara çıktı, nasıl yapılır ve özellikleri neler? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 17.09.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:25
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İOS 18 YENİLİKLERİ 2024 | İOS 18 güncellemesi hangi telefonlara çıktı, nasıl yapılır ve özellikleri neler?

İPhone kullanıcılarının uzun bir süredir beklediği İOS 18 güncellemesi sonunda çıkışına gerçekleştirdi. Kullanıcılar, telefon modelleri uygunsa diledikleri zaman güncellemeyi yaparak yeni özelliklere erişim sağlayabiliyor. Bu noktada, 'İOS 18 hangi telefonlara çıktı ve güncelleme alacak telefonlar hangileri?' soruları Apple kullanıcıları tarafından merak ediliyor. İşte İOS 18 güncellemesi alan telefonlar 2024

İOS 18 GÜNCELLEMESİ ÇIKTI MI?

İOS 18 güncellemesi 16 Eylül Pazartesi tüm kullanıcılar için tam sürüm olarak yayınlandı.

İOS18 İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

UYGULAMA SİMGELERİ İÇİN YENİ GÖRÜNÜM

Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.

YAZMA, ODAK VE İLETİŞİM

Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.

DENETİMLER GALERİSİ

Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.

KARŞINIZDA YENİ ÖNE ÇIKANLAR ÖZELLİĞİ

Safari, bir sayfadaki önemli bilgileri otomatik olarak algılıyor ve siz gezinmeye devam ederken bu bilgileri öne çıkarıyor. Öne Çıkanlar özelliği kişiler, müzik, filmler ve TV programları hakkında daha çok şey öğrenmeniz için hızlı bağlantılar ve yol tarifleri gibi yararlı bilgiler gösteriyor.

İOS 18 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER BELLİ OLDU!

iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde sıralandı;

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE 3. nesil

iPhone SE 2. Nesil

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