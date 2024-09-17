İOS 18 YENİLİKLERİ 2024 | İOS 18 güncellemesi hangi telefonlara çıktı, nasıl yapılır ve özellikleri neler?

İPhone kullanıcılarının uzun bir süredir beklediği İOS 18 güncellemesi sonunda çıkışına gerçekleştirdi. Kullanıcılar, telefon modelleri uygunsa diledikleri zaman güncellemeyi yaparak yeni özelliklere erişim sağlayabiliyor. Bu noktada, 'İOS 18 hangi telefonlara çıktı ve güncelleme alacak telefonlar hangileri?' soruları Apple kullanıcıları tarafından merak ediliyor. İşte İOS 18 güncellemesi alan telefonlar 2024

İOS 18 GÜNCELLEMESİ ÇIKTI MI?

İOS 18 güncellemesi 16 Eylül Pazartesi tüm kullanıcılar için tam sürüm olarak yayınlandı.

İOS18 İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

UYGULAMA SİMGELERİ İÇİN YENİ GÖRÜNÜM

Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.

YAZMA, ODAK VE İLETİŞİM

Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.