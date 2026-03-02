İstanbul mutfağının en iddialı tarifleri! İftara damga vuracak lezzetler

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda İstanbul'dayız. Dünyanın önemli mutfaklarından biri olan İstanbul mutfağı, bulunduğu coğrafi alanın tarihini izleyerek gelişti. M.Ö. 7'nci yüzyılda Megaralılar kolonisi olarak kurulan şehir, önceleri Antik Yunan dünyasının hayat bilgisi ve deneyimleriyle donanmıştı. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesinden meydana gelen Doğu Roma mutfağını Romalılar'ın kültürel deneyimleri zenginleştirdi. Fetihten sonra İstanbul mutfağı, Osmanlı'nın beslenme gelenekleriyle tanıştı.



KANLICA YOĞURDU

MALZEMELER

■ 5 litre günlük inek sütü ■ 3 yemek kaşığı doğal yoğurt

YAPILIŞI: Süt süzülür ve sudan geçirilmiş tencereye alınır. Orta göz ocakta kaynamaya bırakılır. İçerisine çelik kepçe bırakılır ki taşma yapmasın. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra altı tamamen kısılır ve kısık ateşte 20 dakika tutulur. Süt soğumaya bırakılır. Sıcaklığını kontrol etmek için serçe parmağınızı süte daldırın ve 7'ye kadar sayın. 7'ye geldiğinizde parmağınız dayanılamayacak şekilde yanıyorsa mayalanma vakti gelmiştir! Bir kase içerisinde 3 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı sıcak süt karıştırılır. Tencereye ilave edilir tamamen karıştırılır. Cam şişelere pay edilir. Havlu kağıt şişenin üzerine eklenir ve kapak kapatılır. Kalın battaniyeye hava almayacak şekilde sarılır. En az 4-5 saat bekletilir. Süre sonunda buzdolabına kaldırılır. 24 saat olunca tüketime hazır



UYKULUK

MALZEMELER

■ 1 kilo uykuluk ■ 5-6 adet yeşil biber ■ 1 tatlı kaşığı tuz ■ 1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Kuşbaşı doğradığımız uykuluğu teflon tavada erittiğimiz tereyağının üzerine ekliyoruz. Uykuluk suyunu salınca üzerine ince doğradığımız biberleri ekliyoruz. Altı çıtırdamaya başlayınca tuzunu ekliyoruz biraz kızarınca ocaktan alıyoruz.



SARIYER BÖREĞİ

MALZEMELER

■ 40 adet hazır baklava yufkası ■ 80 gr. eritilmiş tereyağı ■ 1 çay bardağı sıvı yağ ■ 1 su bardağı tam yağlı süt ■ 1 su bardağı maden suyu ■ 2 adet yumurta ■ 1 tatlı kaşığı tuz

İÇ MALZEME:

■ 400 gr. kıyma ■ 3 adet soğan ■ 1 avuç fıstık ■ 1 avuç kuş üzümü ■ Tuz ve baharatlar

YAPILIŞI: İlk olarak iç malzememizi hazırlıyoruz. Soğanlar küp küp doğranır ve yağda tencerede kavurulur, rengi hafif dönen soğanlara fıstık ve kuş üzümü ilave edilir. Ardından kıyma koyulur ve kavurulur, tuz ve baharatlar da eklenerek soğumaya bırakılır. Börek için aralarına sürmek üzere olan harcımız hazırlanır. Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, süt, soda, yumurta ve tuz ayrı bir kapta karıştırılır. Baklava yufkaları çok çabuk kurur ve o yüzden hızlı hareket etmek gerekiyor, mümkünse üzeri nemli bezle örtülmeli. İlk katı tezgaha alıp fırça ile yağlıyoruz. Ardından 2. yufka ve yine fırça ile harcımızı 3. 4. ve en son 5. yufkaya da sürüp kıymamızı uç kısma koyup rulo yaparak katlıyoruz ve cam fırın kabına uzunlamasına diziyoruz. Kalan harcımızı tüm yufkaların üzerine bolca sürüp dilimliyoruz. İmkan var ise bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



BEYOĞLU ÇİKOLATASI

MALZEMELER

■ 200 gram sütlü kuvertür çikolata ■ 150 gram kavrulmuş fındık ■ Çikolata kalıbı

YAPILIŞI: Çikolatayı benmari usulü 45 dereceye gelinceye kadar eritin. Erimiş çikolatanın 2/3'ünü temiz mermer bir yüzeye dökün. Bir spatula yardımıyla sıcaklığı 30-32 dereceye düşene dek karıştırın. Temperlenen çikolatayı kalan erimiş çikolatanın içine ekleyip homojen olana kadar karıştırın. Kavurulmuş fındıkları kalıba atıp çikolatayı üzerine dökün ve katılaşmasını bekleyin. Kalıptan çıkarıp parçalara ayırın.