İstanbul’da sağlıkta rekorlar yılı! 2 saniyede bir ameliyat, yılda 207 milyon muayene...

360 POLİKLİNİKTE MESAİ DIŞI POLİKLİNİK HİZMETİ

Mesai dışı hizmet uygulaması hakkında konuşan Doç. Dr. Güner, "Randevu sorunu nasıl çözüldü diye aklınıza sorular gelebilir. Mesai dışı poliklinik uygulamalarına başladık. Hekimlerimizin ücreti karşılığında ekstradan çalışmalarına izin veren bir mevzuat yayınlandı. Bununla beraber biz 22.00'a kadar sağlık ve poliklinik hizmetini devam ettirdik. Sadece poliklinik değil, ameliyat hizmetleri, normal gündüz aldığınız hizmetlerin hepsi var. 47 kurumda, 34 ayrı branşta 360 poliklinikte mesai dışı hizmet verdik. Biz 1 milyon 330 bin randevu karşılamış durumdayız. Sadece iki 3 ayda ulaştığımız bu istatistiği 2026 yılında da devam ediyoruz" dedi.