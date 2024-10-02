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Johnny Depp yıllar tekrar korsan oldu! Ardındaki neden içleri ısıttı…

Karayip Korsanları film serisinin sevilen karakteri Kaptan Jack Sparrow’u canlandıran Johnny Depp’in hayranları kendisini tekrar Jack Sparrow olarak izlemek isteseler de Depp’in seriye dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak, tüm bu belirsizliklere rağmen Depp, kısa süre önce Kaptan Jack Sparrow kılığı ile görüntülendi. Peki, neden? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.10.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 14:13
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JOHNNY DEPP YILLAR TEKRAR KORSAN OLDU! ARDINDAKİ NEDEN İÇLERİ ISITTI…

9 Haziran 1963 doğumlu ünlü oyuncu, İspanya'nın San Sebastian kentindeki Donostia Üniversitesi Hastanesi'ndeki hastalara iç ısıtan bir sürpriz yaptı. İşte hastalar ve hastaların aileleri için sevindirici olan bu sürprizin detayları…

HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA ZİYARET

Johnny Depp, canlandırdığı ve en çok sevilen karakterlerden biri olan Kaptan Jack Sparrow kılığında hastanedeki çocukları ziyaret etti.

Filmdeki karakter olarak giyinen ve makyaj yapan 61 yaşındaki ünlü oyunca karakterin seslendirmesini yaparak hastanedeki çocuklar ile konuştu.

Depp'in ziyareti ile ilgili hastane tarafından yapılan açıklamada, Johnny Depp'in hastaların yaşamış oldukları zorlu süreçleri birkaç dakikalığına da olsa unutmalarına yardımcı olduğunu ifade edildi.

Hastane ayrıca, Depp'in ziyareti yalnızca hastalar için değil, hastaların aileler ve hastane çalışanları için de keyif veren bir hediye olduğunu da söyledi.

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