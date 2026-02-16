Kahve yanına en çok bu yakışıyor! Ev yapımı donut tarifi

MALZEMELER
Hamuru için:
1 su bardağı ılık süt
1 paket instant maya (10 gr)
2 yemek kaşığı toz şeker
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
3 – 3,5 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Üzeri için (isteğe bağlı):
Pudra şekeri
Çikolata sosu
Renkli şekerlemeler
YAPILIŞI
Ilık süt, maya ve şekeri karıştırıp 5 dakika bekletin.
Yumurta ve eritilmiş tereyağını ekleyin.
Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur yoğurun.
Hamurun üzerini örtüp 45 dakika mayalanmaya bırakın.
Hamuru tezgahta yarım santim kalınlığında açın. Bardakla yuvarlak kesin, ortasını küçük bir kapakla delin.
Şekil verdiğiniz donutları 15 dakika daha dinlendirin.
Kızgın ama yakmayacak derecedeki yağda arkalı önlü kızartın.
Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin ya da çikolataya batırın. Afiyet olsun!
PÜF NOKTASI
Yağ çok kızgın olursa dışı hemen kızarır, içi çiğ kalır.
Hamuru çok sert yapmamaya özen gösterin; yumuşak hamur daha kabarık donut demektir.
Kızartma sonrası kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldırın.