Kahve yanına en çok bu yakışıyor! Ev yapımı donut tarifi

Dışı hafif çıtır, içi pamuk gibi yumuşacık… Pastane vitrinlerinde gördüğünüz o kabarık donutları artık evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Üstelik katkısız, taze ve tam kıvamında! Kahve saatlerinin yeni yıldızı olmaya aday bu ev yapımı donut tarifi, doğru mayalama ve birkaç küçük püf noktasıyla tam ölçülü sonuç veriyor.

Giriş Tarihi: 16.02.2026 09:05
KAHVE YANINA EN ÇOK BU YAKIŞIYOR! EV YAPIMI DONUT TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya (10 gr)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

3 – 3,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Üzeri için (isteğe bağlı):

Pudra şekeri

Çikolata sosu

Renkli şekerlemeler

YAPILIŞI

Ilık süt, maya ve şekeri karıştırıp 5 dakika bekletin.

Yumurta ve eritilmiş tereyağını ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Hamuru tezgahta yarım santim kalınlığında açın. Bardakla yuvarlak kesin, ortasını küçük bir kapakla delin.

Şekil verdiğiniz donutları 15 dakika daha dinlendirin.

Kızgın ama yakmayacak derecedeki yağda arkalı önlü kızartın.

Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin ya da çikolataya batırın. Afiyet olsun!

PÜF NOKTASI

Yağ çok kızgın olursa dışı hemen kızarır, içi çiğ kalır.

Hamuru çok sert yapmamaya özen gösterin; yumuşak hamur daha kabarık donut demektir.

Kızartma sonrası kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldırın.