Kanser riskinizi düşürmek sandığınızdan daha kolay: İşte hayat kurtaran o yaş!



TARAMA YAŞI 45'E ÇEKİLDİ

Kalın bağırsak ve rektum kanserlerinin ailesel, genetik geçişli ve rastlantısal olarak üç sebeple ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Akbal, şunlara dikkat çekti: "Son yıllarda yapılan çalışmalarda kolon kanserinin görülme yaşının giderek daha erken yaş gruplarına kaydığı görülmektedir. Bu nedenle birçok uluslararası kılavuz, ortalama riskli bireylerde tarama başlangıç yaşını 45 olarak güncellemiştir. Bu yaklaşım, erken başlangıçlı kolorektal kanser vakalarındaki artışa karşı koruyucu bir strateji olarak değerlendirilmektedir."



DİKKAT: BELİRTİ VERMEDEN İLERLİYOR

Kolorektal kanserlerin çoğu zaman erken evrede hiçbir belirti vermeden ilerlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Akbal, şunları söyledi: "Erken evrede saptanan kolorektal kanserlerinde 5 yıllık sağ kalım oranları yüzde 90'ın üzerindeyken, ileri evrede saptanan ve tedavisine başlanan hastalıkta bu oran yüzde15'lere kadar düşebilmektedir. Bu nedenle tarama programları ve toplum farkındalığı hayati önem taşımaktadır. Çünkü bilinirlik ile kolon kanserinin önlenebilir ve erken tanı ile yüksek oranda tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun bilinmesi gerekir. Ailesinde kanser öyküsü olan bireylerin hiçbir belirti beklemeden, hekim önerisi doğrultusunda kolonoskopi yaptırması, 45 yaşını dolduran her bireyin ise tarama programına katılması yaşam kurtarıcıdır."