UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı, kar yağışının ardından adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Kümbetler, mağara evler ve Bayındır Köprüsü, beyaz örtüyle birleşerek kartpostallık bir manzara oluşturdu.

Giriş Tarihi: 01.03.2026 10:27
Karın ardından ortaya çıkan tablo şaşırttı! Bölge bambaşka bir güzelliğe kavuştu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, mağara evler ve Bayındır Köprüsü karla kaplandı.

Kar örtüsüyle bütünleşen tarihi yapıların ortaya çıkardığı manzara dronla görüntülendi.

Tarihi yapıların fotoğrafını cep telefonu kamerasıyla çeken Ahmet Yamlı, karın ardından bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Kar yağışını fırsata çevirmek istediklerini belirten Yamlı, "Tarihi mezar taşlarının karla kaplanması ortaya eşsiz bir manzara çıkarmış. Bu anları bol bol fotoğrafladık. Hem doğanın hem tarihin bir arada olduğu bu ortam bizler için unutulmaz bir gün yaşattı." dedi.