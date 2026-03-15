Kars'ta kızıl tilkilerin ilginç avlanma anları görüntülendi

Kars’ta kızıl tilkilerin ilginç avlanma anları görüntülendi

Kars’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen arazide kızıl tilkilerin avlanma anları görüntülendi. Arpaçay ilçesinde kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede yiyecek arayan tilkiler, kar altındaki avlarını bulabilmek için dakikalarca çevreyi dinleyerek dikkat kesildi. Zorlu kış koşullarına rağmen avlarını yakalamaya çalışan tilkilerin ilginç avlanma yöntemleri kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.03.2026 11:58
KARS’TA KIZIL TİLKİLERİN İLGİNÇ AVLANMA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Kars'ta kar yağışıyla beyaza bürünen arazide kızıl tilkiler, avlarını yakalayabilmek için uzun süre çevreyi dinleyip yiyecek arıyor.

Arpaçay ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazide yiyecek bulma çabasındaki kızıl tilkiler görüntülendi.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, karla kaplı zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için kendi yöntemlerini kullanıyor.

Kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilendiği bölgede, kızıl tilkiler, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalışıyor.

Beyaza bürünen arazide fare gibi canlıları kendilerine özgü yöntemlerle avlayan tilkiler, havaya zıplayıp kar altındaki canlıları yakalama becerisi gösteriyor.