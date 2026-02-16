Kaşıntıyı sakın hafife almayın! Meğer egzama böyle başlıyormuş

Egzamanın ciltte kızarıklık, kuruluk ve yoğun kaşıntı ile ortaya çıktığını dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Eren, "Hastalık genellikle küçük kabarcıklar, pullanma ve kabuklanma ile kendini gösterir. Uzun sürede kaşımaya bağlı olarak ciltte kalınlaşma oluşabilir. Egzama, cildin koruyucu bariyerinin bozulması sonucu gelişir" diye konuştu.

Seboreik egzamanın saçlı deri, kaşlar ve burun kenarında ortaya çıktığını söyleyen Uzm. Dr. Eren, "Numuler egzama genellikle el ve bacaklarda madeni para şeklinde lezyonlarla seyreder. Dishidrotik egzama ise avuç içi ve ayak tabanında sıvı dolu küçük kabarcıklarla kendini gösterir" ifadelerini kullandı.

Egzamanın farklı alt tipleri bulunduğunu ifade eden Uzm. Dr. Eren, "Kontakt egzama, temizlik ürünleri, parfüm, makyaj malzemeleri, saç boyaları ve metallerle temas sonucu gelişir. Atopik egzama ise alerjik yatkınlığı olan bireylerde görülür ve genellikle bebeklik döneminde başlar" dedi.

'EGZAMANIN EN SIK GÖRÜLEN NEDENLERİ'

Egzamanın birçok iç ve dış faktörle tetiklenebildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Eren, "Sabunlar, deterjanlar, parfümler, bazı metaller, bitkilerle temas, nem, toz, polen ve küf egzamanın ortaya çıkmasına yol açabilir. Soğuk ve kuru hava da cilt bariyerini bozarak şikâyetleri artırabilir" dedi.

'ALERJİK EGZAMA İLE TAHRİŞE BAĞLI EGZAMA ARASINDAKİ FARKA DİKKAT'

Alerjik egzamanın bağışıklık sistemiyle ilişkili olduğunu belirten Uzm. Dr. Eren, "Alerjik egzama, vücudun bazı maddelere karşı aşırı tepki vermesi sonucu gelişir ve genellikle tekrarlayıcıdır. Tahrişe bağlı egzama ise deterjan, sabun ve kimyasal maddelerin cildi doğrudan zedelemesiyle ortaya çıkar" açıklamasında bulundu.