Kilo verince vücutta neler değişiyor? Migren üzerindeki etkisi dikkat çekti

Kilo kontrolü yalnızca bir görünüm meselesi değil, bütüncül bir sağlık kazanımı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vahit Mutlu, obezite cerrahisi sonrası baş ağrısı ve migren ataklarındaki iyileşmelere dikkat çekerek, "Obezite cerrahisi sonrasında yalnızca kilo kaybı sağlanmakla kalmıyor; hormon dengesi düzenleniyor, hareket kapasitesi artıyor ve enerji seviyesi yükseliyor. Özellikle migren sorunu yaşayan hastalarda baş ağrıları belirgin şekilde hafifliyor, atakların sıklığı ve şiddeti azalıyor" dedi.

YAŞAM KALİTESİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Obezitenin yalnızca fazla kilo anlamına gelmediğini belirten Op. Dr. Mutlu, şöyle dedi: "Aynı zamanda diyabet, tansiyon, eklem ağrıları, nefes darlığı ve özgüven kaybı gibi birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Laparoskopik tüp mide ameliyatı (sleeve gastrektomi), günümüzde obezite tedavisinde en sık uygulanan yöntemlerden biridir. Ancak bu ameliyatın etkisi sadece kilo kaybı ile sınırlı değil. Yapılan bilimsel çalışmalara bakıldığında tüp mide ameliyatı sonrası hastalar ciddi oranda kilo vermekte, kan şekeri ve tansiyon değerlerinde düzelme görülmekte, günlük hareket kapasiteleri artmakta, eklem ve bel ağrıları azalmakta, kişinin özgüveni ve sosyal yaşamı olumlu yönde değişmektedir." Obezite cerrahisinin bir 'mucize' değil, bir tedavi aracı olduğunu da söyleyen Op. Dr. Mutlu, başarılı sonuç için doğru hasta seçimi, düzenli doktor kontrolleri, beslenme kurallarına uyum ve aktif bir yaşam tarzının oldukça önemli olduğunu belirtti.

KİLO VERİNCE MİGREN AZALIR MI?

"Fazla kilo ile baş ağrısı arasında bir bağlantı var mı?" sorusuna Op. Dr. Mutlu, bilimsel verilerle şu yanıtı verdi: "Obezite; vücutta iltihabi süreçleri artırabilir, hormon dengesini etkileyebilir ve beyindeki ağrı mekanizmalarını hassaslaştırabilir. Araştırmalar, özellikle genç kadınlarda obezite ile migren arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Fazla kilo arttıkça migren görülme sıklığı artabilmekte, ataklar daha şiddetli olmakta, ağrılar kronikleşmektedir. Yapılan çalışmalarda obezite cerrahisi geçiren hastalar incelendiğinde özellikle migreni olan hastalarda ameliyat sonrası baş ağrısının şiddetinin belirgin şekilde azaldığı kaydedildi. Günlük hayatı etkileme düzeyi düştü ve ağrı süresi kısaldı. Bazı hastalarda ise atak sıklığında da azalma görüldü. Migren hastalarında iyileşme, gerilim tipi baş ağrısına göre daha belirgindi. Kısacası, kilo kaybı sadece tartıdaki rakamı değil, ağrının hayat üzerindeki yükünü de azaltabilmektedir."

AĞRILARIN İYİLEŞME ORANI YÜKSEK

Obezite cerrahisinin yalnızca kilo vermek için yapılan bir işlem olmadığını söyleyen Op. Dr. Mutlu, "Diyabet, tansiyon, uyku apnesi gibi birçok hastalıkta iyileşme sağladığı gibi bazı hastalarda baş ağrısında da ciddi rahatlama sağlayabiliyor. Elbette her baş ağrısı kilo ile ilişkili değildir. Ancak; vücut kitle indeksi yüksek, kronik ve şiddetli migreni olan, hayat kalitesi ciddi şekilde düşmüş hastalarda kilo kontrolü ve gerekirse cerrahi tedavi, multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilebilir" dedi.