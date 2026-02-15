Kışın gizlice kilo aldıran alışkanlıklar! İlk dikkat edilmesi gereken...

Diyetisyen Hilal Şahin Güneşsu, günde en az 25 gram posa alınması gerektiğini, posası en fazla olan yiyecekler sırasıyla kurubaklagiller, tahıllar, taze sebzeler, taze meyveler olduğuna dikkat çekti.



Kış döneminde beslenme ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyetisyen Hilal Şahin Güneşsu, "Kış aylarında havaların soğuması ile beraber beslenme şeklinde değişiklikler olmakta, genellikle yağlı ve şekerli gıdaların tüketimi artmaktadır. Bu dönemde kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmekte, fiziksel aktivite düzeyinde azalma olmaktadır. Kış mevsiminde fiziksel aktivitenin az olması, gecelerin uzaması nedeni ile televizyon başında uzun zaman geçirilmesi ve yiyeceklerin atıştırılması gibi nedenlerden ötürü vücut ağırlığında istenmeyen yönde değişiklikler olabilmektedir" dedi.



Güneşsu, "Genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolüne kış aylarında yeterince dikkat edilmemektedir. Birçok insan, kalın kıyafetler içerisinde fazla kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından vazgeçerler. Kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması sağlığımızın korunması yönünden oldukça önem taşımaktadır. Kışın bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin olan havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi yeterli ölçüde olmalıdır" diye konuştu.



Güneşsu, "Vücut ısısını dengeleyebilmek için bol sıvı alımı gerekmektedir. Yeterli sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin atılmasında, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, metabolizma dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde son derece önemli role sahiptir. Bu nedenle, her gün 2-3 litre kadar su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında çeşitli bitki çaylarının kişiye uygun olanlarından da yararlanılabilir. Sağlıklı beslenmede yeterli posalı alımı da önemlidir. Günde en az 25 gram posa alınmalıdır. Posası en fazla olan yiyecekler sırasıyla kurubaklagiller, tahıllar, taze sebzeler, taze meyvelerdir. C vitamini ihtiyacının karşılanması ve sıvı alımına katkı sağlaması yönünden meyve sularının bekletilmeden taze sıkılmış olarak tüketilmesi gerekir. Meyve sularının tüketiminde önemli olan nokta, sıkıldıktan hemen sonra tüketilmesidir. Çünkü meyve suyunun bekletilmesi C vitamini kayıplarına neden olmaktadır" şeklinde konuştu.