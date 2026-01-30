Masa başı çalışanlar dikkat! Duruş bozukluğundan korunmanın 3 altın kuralı

Günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biri olan postüral bozukluklar, özellikle genç yaş grubunda ciddi şekilde artıyor. Dr. Demiroğlu, uzun süreli bilgisayar ve telefon kullanımının omurga sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.
Dr. Demiroğlu, "Kötü duruş sadece estetik bir sorun değildir. Zamanla boyun, sırt ve bel ağrılarına, kas ve eklem dengesizliklerine yol açabilir. Özellikle omuzlarda ve belde sürekli gerilme, duruş bozukluğuna bağlı olarak ilerleyen dönemde fıtık ve kronik ağrı riskini artırır. Basit egzersizler ve ergonomik düzenlemelerle bu sorunların önüne geçmek mümkündür" dedi.
Uzmanlar, özellikle masa başında çalışanların duruşlarına dikkat etmelerini, düzenli molalarla germe ve güçlendirme hareketleri yapmalarını öneriyor. Ekran karşısında uzun süre kalanların ekran yüksekliğini göz hizasına getirmesi, sırtı destekleyen sandalyeler kullanması ve ayakta kısa yürüyüşler yapması postüral bozukluk riskini azaltıyor.
Dr. Demiroğlu, "Ağrı ve hareket kısıtlılığı yaşayan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerekir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarıyla duruşu düzeltmek, kas dengesizliklerini gidermek ve yaşam kalitesini artırmak mümkündür" diye konuştu.