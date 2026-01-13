Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Masa başında çalışıyorsanız dikkat! Bu hatalar solunumunuzu bile etkiliyor

Günlük yaşamın büyük bölümünü masa başında geçiren milyonlarca kişi, farkında olmadan yanlış duruş alışkanlıkları nedeniyle yalnızca boyun ve sırt ağrılarıyla değil, solunumdan enerji seviyesine kadar uzanan çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar, uzun süre ekran karşısında öne eğilerek çalışmanın vücudun doğal dengesini bozduğunu ve hayati sistemlerin verimli çalışmasını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Erodabaşı, uzun süre masa başında çalışanların ve ekran karşısında vakit geçirenlerin yanlış duruş nedeniyle yalnızca kas-iskelet sistemi değil, solunum ve enerji metabolizması gibi hayati fonksiyonlarda da ciddi olumsuzluklar yaşayabildiğini belirtti.

Erodabaşı, insan vücudunda 600'den fazla kas ve 200'den fazla eklem bulunduğunu, kas-iskelet sisteminin yalnızca hareketi değil aynı zamanda iç organları ve beyni koruyan bir yapı olduğunu kaydetti.