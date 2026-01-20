Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Masum sanılıyor ama ciddi sonuçları olabiliyor! Yenidoğanlar için gizli tehdit

Havaların da soğumasıyla birlikte çocuklarda grip, RSV ve benzeri solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemleniyor. Bu risk yeni doğan bebeklerde çok daha fazla. Uzm. Dr. Utkucan Uçkun, “Bebeğinizi ‘koza yöntemi’yle enfeksiyonlardan koruyabilirsiniz” dedi.

Yeni doğan bebekler, bağışıklık sistemleri henüz tam gelişmediği için bulaşıcı hastalıklara karşı en savunmasız gruplar arasında yer alıyor. Bebekler ve henüz aşıları tamamlanmayan küçük çocuklarda grip (influenza) ve RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) hastalıkları daha ağır seyrederek, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bebeklerdeki bu risklerde ebeveynler ve diğer aile bireylerinin de aktif rol oynadığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Utkucan Uçkun, bulaşıcı hastalıkları önleme yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

ÖPMEYİN!

Bunun için 'Koza stratejisi' yöntemini öneren Uzm. Dr. Uçkun, "Bu yöntem ebeveynlerin, kardeşlerin, büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların yeni doğan bir bebek için güvenli bir ortam oluşturmasının bir yoludur. Bu korunaklı alanda herkes mikropları bebekten uzak tutmaya çalışır. Akrabaların aşıları günceldir ve el yıkama başta olmak üzere önemli hijyen kurallarına dikkat ederler. Küçük çocuklara, özellikle öksürüyorlarsa veya hasta hissediyorlarsa, bebeği öpmemeleri veya çok yaklaşmamaları öğütlenir" dedi.