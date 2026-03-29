Mevsimsel mi yoksa hastalık habercisi mi? Saç dökülmesinin arkasındaki gizli nedenler ortaya çıktı...

ERKEK TİPİ DÖKÜLMEDE TEPEDE AÇILMA

Erkeklerde en sık görülen saç dökülmesi tipinin genetik yatkınlıkla ilişkili olduğunu ve halk arasında erkek tipi dökülme olarak bilindiğini açıklayan Uzm. Dr. Diker, "Bu tip genellikle 20'li ve 30'lu yaşlarda başlar. Saç çizgisi şakaklardan geriye doğru çekilir ya da tepe bölgesinde açılma olur. Çoğu erkekte ailede benzer bir öykü bulunur. Kadınlarda ise dökülme daha çok saçın genelinde seyrelme şeklinde görülür" dedi.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE ARTIYOR

Mevsım geçişlerinde, özellikle ilkbahar ve sonbaharda dökülmenin artabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Diker, "Ancak saç çizgisinde belirgin bir açılma olmaz. Genellikle birkaç ay içinde dökülme kendiliğinden azalır ve yeni saç çıkışı görülür yani saçın kalınlığı ve hacminde ciddi bir değişiklik yaşanmaz. Buna karşılık günlük dökülmenin belirgin şekilde artması, saç ayrımının genişlemesi, tepe ya da şakaklarda gözle görülür seyrelme, saçın incelip hacmini kaybetmesi ve kaş, kirpik ya da vücut kıllarında azalma varsa bir uzmana başvurmak faydalı olur" diye konuştu.