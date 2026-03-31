Mücver sevenlere müjde! Bu tarifler sofraların yıldızı olacak

Mücver denince akla genellikle kabak gelse de, farklı sebzelerle hazırlanan alternatif tarifler sofralara bambaşka bir lezzet katıyor. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, klasik tarifin dışına çıkılarak biber, ıspanak ve pancarla hazırlanan pratik ve doyurucu mücverler yer alıyor. Hem çay saatlerinde hem de ana öğünlerde tercih edilebilecek bu tarifler, sebzeyi lezzetli hale getirmenin en keyifli yollarından biri oluyor.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, alışılagelmiş mücver tarifinin dışına çıkıp, sizlere farklı sebzelerle çeşit çeşit mücverler hazırladım.

BİBER MÜCVERİ MALZEMELER

4 adet közlenmiş kırmızı biber

2 adet haşlanmış patates

2 adet yumurta

1 adet soğan

Yarım demet maydanoz

Galeta unu

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

YAPILIŞI: Közlenmiş biberleri küçük küçük doğruyoruz. Patatesleri ve soğanı rende yapıyoruz. Maydanozları ince ince kıyıyoruz. Üzerine yumurtaları kırıyoruz. Baharatlarını ve galeta ununu ekliyoruz. Köfte harcı gibi yoğuruyoruz. Kıvam alınca elimizle şekil verip ister tavada, ister fırında pişiriyoruz.