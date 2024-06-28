Muhtarlık mı yoksa müze mi? Böylesini görmediniz: "Bir mahallenin tarihi burada!"

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan muhtarlık binası, mahalle sakinlerinin de desteğiyle asırlık müzeye dönüştürüldü. Mahalle tarihi, 100 yıllık fotoğraf ve antika eşyalarla mahalle muhtarlığında yaşatılıyor.

İHA Giriş Tarihi: 28.06.2024 16:32 PAYLAŞ ABONE OL

Karasu'nun İhsaniye Mahallesi'nde tarih adeta mahalle muhtarlığında yaşatılmaya çalışılıyor. Mahalle Muhtarı Oğuz Özden, muhtarlık binasında sergilediği bir asırlık tarihi fotoğraflar ve antika eşyalarla mahalle sakinlerine ve ziyaretçilere geçmişi hatırlatmaya devam ediyor.

Muhtar Özden, "Köyümüzün yaşlılarının, vefat etmişlerin fotoğraflarını muhtarlık duvarımıza astık. Gelen ziyaretçiler gördükçe, hatırladıkça bazen ağlıyor. Bu da bizi duygulandırıyor. Önce fotoğrafları astık, ardından eski eşyalar koyduk. Vatandaş kendi getirdi, biz yokken kapımız açıkken, getirmiş dolapların üzerine koymuş. Böylece antika eşyalar çoğaldı" diye konuştu.