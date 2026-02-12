Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Mutfağa girmenizle çıkmanız bir olacak! Hem asil hem çok pratik akşam menüsü

"Akşama ne pişirsem?" sorusu bazen yemek yapmanın kendisinden daha yorucu olabiliyor. Saatlerce mutfakta kalmak, onlarca çeşit kap kirletmek ve günün sonunda yorgunluktan yemeğin tadını çıkaramamak... Artık buna bir son veriyoruz! Bugün İdilika’nın Mutfağı’nda sizi yormayacak ama sofraya oturan herkesi kendine hayran bırakacak "asil bir sadelik"etkisi yaratacak bir menü var.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, şık ve farklı bir menü nasıl hazırlayabilirsiniz, sizlere anlatıyorum. Çok kolay bulabileceğiniz bu malzemelerle davet sofraları hazırlayabilir, misafirlerinizi keyifle ağırlayabilirsiniz. Misafirine çok önem veren bir mutfak kültürüne sahibiz... Ancak misafirimizin yiyebileceğinden çok miktarda yemeği onlara sunduğumuz zaman, aslında hazırladığımız yemeklerin hakkını tam veremiyoruz ve konuklarımızın, çoğu zaman mide fesatı geçirmelerine sebep oluyoruz.



NANELİ SÜZME YOĞURT ÇORBASI MALZEMELER

200 gr. süzme yoğurt

150 gr. iyice ufalanmış ekmek içi

Et suyu

Tuz

ÜZERİNE:

Tereyağı

Kırmızı toz biber

Nane

YAPILIŞI: Süzme yoğurt ve ekmek içleri bir kaba koyulup, karıştırılır. Homojen bir kıvam alana kadar yarım saat arayla sürekli karıştırılır. İyice karıştığı anlaşıldığı zaman üzerine kaynatılan et suyu eklenir. Yoğurt kesilmesin diye et suyu birer kepçe yavaş yavaş yoğurtlu harca yedirilir. Çorba kıvamına getirilir. Tereyağı eritilir, en son altını kapatınca kırmızı toz biber ve nane eklenerek, üzerine dökülür.