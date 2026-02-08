Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Nefes darlığı çekenler dikkat! Bu 10 besin akciğerleri yeniden canlandırıyor

Nefes darlığı çekenler dikkat! Bu 10 besin akciğerleri yeniden canlandırıyor

Nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ve çabuk yorulma… Günümüzde pek çok kişi bu şikayetlerle yaşam kalitesinin düştüğünü söylüyor. Uzmanlara göre solunum problemlerinin tek nedeni çevresel faktörler değil; yanlış beslenme de akciğer sağlığını doğrudan etkiliyor. Peki akciğer sağlığını korumak için hangi gıdaları tüketmeliyiz? İşte uzmanların yanıtı...

İHA Giriş Tarihi: 08.02.2026 11:03 PAYLAŞ ABONE OL

İnsan vücudunun yiyecekleri yakıt olarak kullandığını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, "Gıdaların vücutta yakıta dönüştürülmesi sürecine metabolizma denir. Oksijenle beraber işlenen gıdaların doğru metabolize olması için sağlıklı solunum sistemine ihtiyacı vardır. Sağlıklı ve çeşitli seçilen besinler ile oluşturulan dengeli bir beslenme planı sağlıklı nefes almayı ve akciğer sağlığını korumayı destekler.



Karbonhidratlar metabolize olurken daha çok, yağlar ise daha az karbondioksit üretirler. Bu sebeple solunum sıkıntısı yaşayan kişilerin daha düşük karbonhidratlı ve daha yüksek yağlı diyet uygulamaları daha rahat nefes almalarını sağlar. Akciğer sağlığını korumak için, taze meyve sebze tüketimi, antioksidanlardan zengin vitamin-mineral alımı, yeterince sıvı tüketimi ile ideal kilonun korunması önemlidir" diye konuştu.