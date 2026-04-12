Öksürüğünüz bir türlü dinmiyor mu? Uzmanı uyardı: Sebebi enfeksiyon olmayabilir!

BAHAR ALERJİSİ SADECE BURUN AKINTISI YAPMIYOR

Öksürükle ilgili toplumda bazı yaygın yanlış inanışlar bulunduğunu ve bunların özellikle bahar aylarında öksürük şikayeti olan kişiler için kafa karıştırıcı olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Tozkoparan, şu bilgileri verdi:

Öksürük uzadıysa enfeksiyon geçmemiştir düşüncesi doğru değildir; enfeksiyon iyileşmiş olabilir, ancak alerjik bir zemin veya bronşların hassaslaşması öksürüğün haftalarca sürmesine yol açabilir.

Benzer şekilde, antibiyotik öksürüğü her zaman keser inancı da yanlıştır; alerjik veya astmatik öksürüklerde antibiyotik kullanmak fayda sağlamaz.

Bahar alerjisi sadece burun akıntısı yapmaz. Bahar alerjisi öksürük, hırıltı ve göğüste sıkışma hissi gibi belirtilere de yol açabilir.

Hırıltılı solunum sadece ağır astımda görülür düşüncesi de doğru değildir; hafif astım ataklarında veya enfeksiyon sonrası bronş hassasiyetinde de hırıltılı solunum görülebilir.