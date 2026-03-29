Ölümün kıyısından döndüler! Ebabil kuşlarını polis kurtardı

Hatay'da göç yolculuğunda bitkin düşen 2 Ebabil kuşu, polis ekipleri tarafından korumaya alınarak tedavi edilmeleri için belediye ekiplerine teslim edildiler.



İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde devriye atan polis ekipleri, cadde üzerinde yer alan inşaat alanında uçamaz halde 2 Ebabil kuşu buldu. Ebabil kuşlarını zarar görmelerine karşı koruma altına alan polis ekipleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ebabil kuşları, polis ekipleri tarafından tedavilerinin yapılması ve uçar hale gelmeleri için belediye ekiplerine teslim edildiler. Polis ekipleri duyarlılıklarıyla takdir topladılar.





Konuyla ilgili duyarlı davranış sergileyen trafik polisi Yücel, ''Kuşları inşaatta bulduk, muhafaza altına aldık. Belediyeden veteriner hekimle görüştük. Sorumlular gelip teslim alacak'' dedi.





Ebabil kuşlarının kurtarıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Bülent Keskin, ''Ebabil kuşu bulunmuş, aynı zamanda adı kutsal kitapta geçen kuşlardan bir tanesidir. Kurtulduğuna sevindim, umarım yakın zamanda sağlığa kavuşurlar ve tekrar kanatları açıp uçarlar. Çok katlı otoparkın orada bulunmuş, iklim değişikliği ve kuşlar yollarından sapabilir, her şey olabilir '' dedi.